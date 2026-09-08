Banco Mediolanum prevé duplicar su negocio en Andalucía en los próximos cinco años tras crecer un 80% en los dos últimos ejercicios

Banco Mediolanum sube su apuesta por Andalucía tras inaugurar su nueva sede en Sevilla capital, situada en la Casa Ybarra, en el Prado de San Sebastián. Altos directivos de la entidad financiera -con sede en Milán- se han desplazado hasta la capital hispalense para celebrar este nuevo hito en la comunidad, donde tiene previsto un crecimiento exponencial en los próximos ejercicios, al igual que en el resto de España.

Según ha señalado Luca Bosisio, consejero delegado de Banco Mediolanum, en un encuentro con medios de comunicación, el objetivo del banco es "duplicar las familias asesoradas y el patrimonio gestionado en cinco años". En la actualidad, la compañía cuenta con más de 45.500 clientes en la zona sur -que engloba Andalucía y Extremadura-, donde gestiona casi 2.400 millones de euros y cuenta con 286 family bankers -asesores financieros personales que acompañan a los clientes en la gestión de todo su ciclo de ahorro, inversión y economía familiar-.

Interior de la sede Banco Mediolanum en Andalucía. / Banco Mediolanum

Este objetivo supondrá llegar a casi 100.000 clientes en la zona y 500.000 en España. "Hemos apostado por Andalucía porque es la comunidad española con más población y está creciendo a buen ritmo", ha añadido.

Un crecimiento del 80% en dos años

Durante la presentación, Bosisio ha asegurado que "desde enero de 2024 hasta junio de este año hemos aumentado en un 80% los recursos de clientes, hasta los 17.158 millones de euros, lo que demuestra el fuerte crecimiento de nuestro modelo. Pero, además, hemos sido reconocidos por séptimo año consecutivo como el banco con los clientes más satisfechos de España, según el estudio anual elaborado por la consultora Stiga. Y todo ello no es casualidad, es fruto del asesoramiento personalizado que ofrecen nuestros Family Bankers. La apertura de esta nueva Family Bankers’ Office en Sevilla, en un espacio tan especial, representa un paso más en nuestra estrategia de crecimiento en la Zona Sur”.

Para este crecimiento, ha destacado la necesidad de captar a nuevos family bankers para poder llevar a cabo este crecimiento exponencial, aunque, según ha asegurado Pablo Lora, responsable de Banco Mediolanum en la Zona Sur, cada vez son más los profesionales del sector interesados en entrar en la entidad financiera. "Los profesionales de la banca se ven atraídos por este modelo y las plazas más fuertes en cuanto a familias asesoradas son Sevilla y Málaga en Andalucía", ha apuntado.

Pablo Lora, responsable de Banco Mediolanum en la Zona Sur; Luca Bosisio, consejero delegado de Banco Mediolanum, y Sara Doris, vicepresidenta de Banco Mediolanum. / Banco Mediolanum

Nueva sede en Sevilla

Con más de 2.100 m² distribuidos en sótano, planta baja y dos plantas, la nueva sede dispone de 22 despachos, 6 zonas de trabajo, 4 espacios para reuniones, dos salas de actos con capacidad de 35 personas cada una y un hall polivalente que puede acoger hasta 60 invitados.

Todo ello en el marco de uno de los edificios más representativos de la arquitectura empresarial sevillana del siglo XX y que conserva numerosos elementos originales que reflejan su valor histórico y arquitectónico, ha informado la compañía.

Entre ellos, la fachada de piedra y ladrillo visto; la rica decoración de cerámica trianera, con obras pintadas a mano y con firma de M. G. Montalbán; la forja realizada por el maestro herrero sevillano Juan Miró, o el patio central presidido por una singular Rosa de los Vientos. Mediolanum ha realizado obras menores en el interior del edificio para adecuarla a su uso, aunque sin hacer ningún cambio sustancial. El edificio conserva el espíritu marino de sus orígenes como compañía que gestionaba la línea regular de barcos de vapor con destino a Nueva York.

A la inauguración oficial, que ha tenido lugar este lunes, han asistido además Carlos Tusquets, presidente de Banco Mediolanum; Sara Doris, vicepresidenta de Banco Mediolanum; Luca Bosisio, consejero delegado de Banco Mediolanum, y Pablo Lora, responsable de Banco Mediolanum en la Zona Sur, además de representantes de instituciones políticas, sociales y culturales de Sevilla y de Andalucía, como José Luis Sanz, alcalde de Sevilla.