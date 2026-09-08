Carmen Castillo, consejera de Educación, sobre el Informe PISA: "El sistema educativo no ayuda a mejorar los resultados"

Andalucía está a la cola en los resultados del último informe PISA y la propia consejera de Educación, Carmen Castillo, ha reconocido públicamente que "no son buenos". Horas después de que las calificaciones de las comunidades autónomas se dieran a conocer este martes, la responsable de la cartera de Educación en la Junta de Andalucía ha reclamado recuperar tiempo de estudio, memorización y repaso como parte del aprendizaje. "En Educación te tienes que pasar un ratito de tiempo estudiando, memorizando, trabajando y repasando. Si no hacemos esto, nuestro cerebro no trabaja y si no trabaja, no mejora". Ante este escenario, en el que Andalucía está por debajo de la media nacional en rendimiento académico, la propia consejera ha reconocido que "el sistema educativo no ayuda a mejorar los resultados".

Castillo se ha pronunciado así en una entrevista en Canal Sur Radio después de conocerse los resultados del informe PISA 2025 de la OCDE, que sitúan a los alumnos andaluces por debajo de la media española en las tres competencias evaluadas. Andalucía obtiene 442 puntos en Matemáticas, 441 en comprensión lectora y 462 en Ciencias, frente a los 457, 451 y 477 puntos de la media nacional.

La consejera considera que estos resultados deben analizarse en un contexto de retroceso que, según ha explicado, la Junta ya detectaba desde 2022 y que en un primer momento ha relacionado con la pandemia, que "interrumpió el proceso de formación". Sin embargo, Castillo ha aceptado que no puede atribuirse únicamente a aquel periodo. "Ya han pasado tres años" y "es verdad que, en los últimos años, el sistema educativo no ayuda a mejorar los resultados", ha señalado.

La teoría de Carlos Alcaraz

Para explicar su planteamiento sobre el aprendizaje, Castillo ha recurrido a una comparación con el tenis. "Tengo una teoría: para que Carlos Alcaraz juegue estupendamente, se ha pasado horas y horas mandando la pelota a la esquina de la pista". A partir de ahí, ha defendido la necesidad de dedicar tiempo al trabajo académico. Su reflexión parte, según ha explicado, de un "cambio de paradigma" en la enseñanza, que habría llevado de la cultura del esfuerzo al "intento de que los alumnos se entusiasmen con las Matemáticas, la Lengua y la Ciencia".

La consejera ha matizado, no obstante, que PISA no debe interpretarse como una radiografía completa del sistema educativo. Lo ha definido como "una foto fija en un momento dado" que evalúa el aprendizaje de los alumnos. Frente a esos resultados, ha reivindicado otros indicadores que, a su juicio, ofrecen una visión más favorable de la educación andaluza. Entre ellos ha citado la mejora de las tasas de titulación y de abandono, el hecho de que el 95% de los alumnos supere las pruebas de acceso a la Universidad y la evolución de la Formación Profesional, donde Andalucía presenta, según ha destacado, "la tasa de titulación más alta", incluso por encima del País Vasco.

Andalucía, por debajo de la media española

Los datos de PISA 2025 sitúan a Andalucía entre las comunidades con peores resultados del país. En Matemáticas, sus 442 puntos la colocan cuarta por la cola, solo por delante de la Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla. En Lectura, con 441 puntos, ocupa la séptima posición por la cola, y en Ciencias, con 462, la quinta.

La distancia con la media española supera los diez puntos en las tres competencias: 15 puntos en Matemáticas, 10 en Lectura y 15 en Ciencias. También queda por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 463 puntos en Matemáticas, 459 en Lectura y 481 en Ciencias.

El informe refleja además un retroceso general del alumnado español, que obtiene en esta edición sus peores resultados históricos en las tres áreas evaluadas. Según los datos del estudio, los estudiantes españoles de 15 años se encuentran en Lectura aproximadamente medio curso escolar por detrás de la media de la OCDE.

La consejera asume así unos resultados que considera mejorables, pero rechaza que PISA sea la única medida para evaluar el sistema. Su diagnóstico apunta a recuperar hábitos de estudio y trabajo mientras la Junta pone sobre la mesa otros indicadores que, sostiene, muestran una evolución positiva de la educación andaluza.