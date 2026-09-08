Cuenta atrás para conocer el temario de las oposiciones de Canal Sur tras 20 años: "Es un hito para la RTVA"

La dirección de RTVA da los primeros pasos para la convocatoria de las primeras oposiciones de la radiotelevisión pública andaluza en 20 años. El director de la empresa pública, Juande Mellado, ha anunciado este martes en el Parlamento de Andalucía que este mismo miércoles se reunirá el Consejo de RTVA de forma extraordinaria para aprobar este proceso y su temario para su posterior publicación en el BOJA y lo ha definido como "un hito para la RTVA".

Mellado ha marcado los retos de esta nueva legislatura comienza después de valorar de forma positiva el trabajo desarrollado en los últimos ocho años. De esta forma, el director de la cadena pública ha subrayado que el de 2025 fue "el mejor dato de audiencia" de la historia de la televisión andaluza y este el mejor verano. Además, ha planteado los objetivos de los próximos cuatro años, entre los que están la oposición.

El objetivo de este procedimiento, como ha desgranado el propio director de RTVA es realizar "procesos masivos para rejuvenecer la plantilla, garantizando la incorporación estable". Así, Mellado ha destacado la estabilización que se ha desarrollado en los últimos años para poder tener "un dibujo de la plantilla". Con este dato plantea la importancia de facilitar que vuelvan personas en situación de excedencia, impulsar la promoción interna y, una vez terminados estos proceso, abrir el concurso de oposición libre.

Vuelve Canal Sur 2

En concreto, esta nueva oferta de empleo público buscará cubrir 228 plazas. El objetivo del proceso es cubrir de forma estable las bajas que se han producido en las últimas dos décadas y que se han cubierto con interinidades. De hecho, entre las que se encuentran 38 puestos de trabajo asociados a futuras bajas en la plantilla. Todo para, según sus palabras, culminar "un proceso que constituirá un hito para la RTVA".

Entre las principales novedades destacadas por el director de RTVA para los próximos años está la vuelta de Canal Sur 2. La cadena de televisión desapareció en 2013 en el marco de la crisis económica y los recortes y el objetivo de este nuevo Consejo de la RTVA es recuperarlo. "Vamos a usar las métricas de consumo en Canal Sur+ para ver qué programa demandan más los ciudadanos para programar ese nuevo Canal Sur 2", ha explicado.

Desde la oposición se ha denunciado la tardanza en la convocatoria. En concreto, la diputada de Por Andalucía, Rosa Rodríguez le ha recordado al responsable de la entidad pública que en los próximos años se producirán "entre 400 y 500 jubilaciones" y Mari García, ha denunciado la "precariedad" de la plantilla. Ante esto, Mellado se ha defender el respaldo de los sindicatos a la convocatoria y ha invitado a los interinos a participar en las oposiciones.