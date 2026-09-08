El Gobierno de España y la Junta de Andalucía aprueban ayudas para los afectados por los terremotos de Granada

El suelo de Granada no para de temblar. En algunas calles de la capital nazarí, las grietas se multiplican con el paso del tiempo. La Vega de Granada vive desde este verano un enjambre sísmico que, no ha dejado víctimas mortales, pero sí que ha provocado millones de euros en pérdidas por la situación de las infraestructuras. Ante esta situación tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía han anunciado la liberación de ayudas para los afectados.

La Junta de Andalucía ha aprobado este martes en el Consejo de Gobierno la declaración de situación excepcional para los municipios de la provincia de Granada afectados por la serie sísmica. La medida, promovida por la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, incluye una subvención extraordinaria de siete millones de euros para financiar la reparación de infraestructuras e instalaciones públicas de titularidad local.

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto. / Arsenio Zurita / Europa Press

Una vez se publique el acuerdo en el BOJA, los municipios y las entidades locales autónomas que han padecido los terremotos tendrán un plazo de 10 días para trasladar a la Delegación del Gobierno de a Junta una valoración técnica y económica de los daños para poder solicitar y recibir la ayuda. Las subvenciones están destinadas a la restitución, reparación, reforzamiento, consolidación, rehabilitación o restauración de las infraestructuras e instalaciones dañadas por la serie sísmica.

300 personas permanecen desalojadas

Según ha detallado la Junta, hasta ahora, la EMA ha realizado 1.188 inspecciones técnicas de edificios, se han recibido 8.186 comunicaciones y gestionado 5.784 emergencias a través del 112, y se han atendido 532 llamadas en el teléfono específico de atención psicológica para los afectados. Además, se tuvo que desalojar 700 personas, de las que han vuelto 400, ante la situación en la que se encontraban sus viviendas.

Con esta medida, el Gobierno que preside Juanma Moreno busca ampliar un acuerdo previo del Consejo de Gobierno por el que se pedía al Gobierno de España a declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a los municipios granadinos afectados por la serie sísmica. Desde el comienzo de los temblores, un total de 31 municipios han activado su Plan Territorial de Emergencia Local.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha visitado este marte El Zaudín, una de las zonas más afectadas por los seísmos. Allí, el representante del Gobierno de Pedro Sánchez ha recordado el compromiso del Ejecutivo central de declarar, en este mes de septiembre, zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil. El objetivo es poder repartir ayudas y determinar la cantidad de las mismas.

Por el momento, Fernández ha recordado la liberación de 100 millones de euros para pagar reparaciones mediante el Consorcio de Compensación de Seguros. De hecho, el delegado ha señalado que esta cifra podría aumentar "en caso de que fuera necesario". De hecho, ya se han trasladado hasta la provincia 250 peritos de toda España para examinar la situación en la que se encuentran las infraestructuras.

Pedro Fernández visita una casa afectada por los terremotos. / M. G.

Además, la normativa estatal incluye "una medida que está abierta de forma permanente para financiar las actuaciones que adopten entidades locales y particulares, con carácter de urgencia, para responder a una emergencia". Una línea de ayudas destinadas a actuaciones de emergencias y de la que ya se han recibido solicitudes en la Subdelegación del Gobierno en Granada.

Fernández también ha anunciado la voluntad de mantener las reuniones informativas con los ayuntamientos para trasladarles toda la información directa y explicarles y facilitarles los procedimientos para poder solicitar las ayudas. "Queremos mantener una vía de información y comunicación abiertas y permanente para organizar el trabajo y ver cuáles son los pasos que vamos dando, pues el fin es que las soluciones que se están buscando lleguen a todos los afectados", ha defendido.