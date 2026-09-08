La Guardia Civil detiene a tres hombres por su implicación en el tiroteo de Isla Cristina por un ajuste de cuentas entre clanes
Los varones tienen edades comprendidas entre los 24 y 36 años y no se descartan nuevas detenciones
La Guardia Civil ha detenido esta mañana a tres hombres por su presunta implicación en el tiroteo de Isla Cristina, en el que murieron tres personas, por un ajuste de cuenta entre clanes el pasado agosto. Las detenciones se han llevado a cabo en registros simultáneos realizados en Huelva capital con la participación de más de 80 agentes. A los detenidos se les imputan cuatro delitos de asesinato -cuenta como víctima también el nonato- y un delito de pertenencia a organización criminal.
El Instituto Armado ha llevado a cabo unas labores harto complicadas para la detención de estos tres varones. De hecho, se ha especificado que "debido a la complejidad del dispositivo y la peligrosidad de los individuos", la operación ha requerido la participación de la Unidad de Especial Intervención (UEI), el Grupo de Acción Rápida (GAR), un helicóptero, guías caninos y perros especializados. La investigación ha sido coordinada por Policía Judicial de la Comandancia de Huelva con el apoyo del Equipo de Ayamonte.
La investigación se apoyó en un primer momento de inspecciones oculares y los análisis de las pruebas. Esto es lo que ha permitido identificar a una parte de los autores relacionados con los hechos.
Durante los registros realizados, se han incautado un arma de fuego, casi 30.000 euros en efectivo, una veintena de móviles, chalecos antibalas, un táser y documentación que les vincula con los hechos.
Por el momento, la investigación continúa bajo secreto de sumario. El Tribunal de Instancia, 3, de Ayamonte es el encargado de investigar esta causa.
(Noticia en actualización)
- El desmontaje obligatorio de los chiringuitos de la costa andaluza tras la temporada de verano se paraliza por un recurso de la Junta
- La Aemet confirma el regreso de las lluvias a Andalucía y una tregua del calor: Sevilla bajará de los 40 a 35 grados
- Andalucía detecta casi 2.000 vacantes de profesores en los institutos y abre convocatoria para cubrirlas antes del inicio de las clases
- Canal Sur anuncia la primera convocatoria de oposiciones en 20 años en Andalucía
- La Aemet alerta del calor intenso en Andalucía el fin de semana tras los 45,1 grados registrados en Sevilla
- Andalucía muestra sus cartas y fija un modelo de financiación alternativa: un reparto acorde a la población con una desviación máxima del 1%
- Andalucía abre un plazo extraordinario para cubrir más de 9.300 plazas de FP: Administración y Hostelería son los grados con más vacantes
- Una vivienda vacacional en la costa cuesta 72.000 euros más de media en las playas de Cádiz que en las de Huelva