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Terremoto
Terremotos en Granada, en directo: se han sentido casi 1.700 temblores desde agosto en una serie sísmica y muy superficial
Según el IGN, la serie sísmica está centralizada en el área comprendida entre Alhendín, Gójar y La Zubia y la forman terremotos en su mayoría de magnitud igual o inferior a los 2,0 grados, aunque con epicentro a profundidades muy superficiales
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha contabilizado 1.693 terremotos vinculados a la serie sísmica de Alhendín, denominada así por el ente público porque el primero de gran magnitud tuvo su epicentro en este municipio, temblores en general superficiales y muy sentidos por la población.
Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha analizado en una nota la actividad sísmica registrada desde el 14 de agosto y hasta las 11:00 horas de este lunes, tiempo en el que se han apuntado 1.693 temblores, 263 de ellos en la última semana.
La última hora del terremoto de hoy en Granada:
Granada registra 1.693 temblores en una serie sísmica sentida y muy superficial
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha contabilizado 1.693 terremotos vinculados a la serie sísmica de Alhendín, denominada así por el ente público porque el primero de gran magnitud tuvo su epicentro en este municipio, temblores en general superficiales y muy sentidos por la población.
Según el IGN, la serie sísmica está centralizada en el área comprendida entre Alhendín, Gójar y La Zubia y la forman terremotos en su mayoría de magnitud igual o inferior a los 2,0 grados, aunque con epicentro a profundidades muy superficiales.
Sentido un terremoto de 1,7 grados y epicentro en Maracena (Granada)
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este lunes un terremoto de 1,7 grados y epicentro en Maracena (Granada) que ha sido sentido.
Según este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el temblor ha tenido lugar a las 4:23 horas con epicentro a 0 kilómetros de profundidad en Maracena.
El Correo
SUCESO
Un nuevo seísmo de magnitud 2,4 con epicentro en Villa de Otura se deja sentir entre la población
Un nuevo episodio sísmico superficial de magnitud 2,4 mbLg y con epicentro en Villa de Otura (Granada) ha sido sentido por la población este domingo a las 15,04 horas. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) un nuevo terremoto que se enmarca en la serie sísmica que afecta a Granada capital y la zona sur de su área metropolitana desde el pasado 14 de agosto.
Los terremotos continúan haciendo temblar la tierra en la provincia de Granada en el marco de la serie sísmica de Alhendín que comenzó el pasado 14 de agosto y que a final de ese mes ya superaba los 1.400 seísmos con más de 120 sentidos por la población, especialmente en Granada y la zona sur de su cinturón metropolitano.
Los más alarmantes para los ciudadanos y que causaron daños en edificios e incluso el desalojo de viviendas se produjeron los días 15 y 18 de agosto, de madrugada y por la mañana, respectivamente, y alcanzaron una magnitud de Mw 4,8.
La Catedral de Granada reabre este domingo para las misas dominicales tras la serie sísmica
La Catedral de Granada reabrirá este domingo 6 de septiembre para la celebración de las eucaristías de las 11.00 y 12.30 horas, esta última presidida por el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, según ha informado la Archidiócesis.
La reapertura será, por ahora, solo para las misas dominicales. El templo continuará cerrado para el resto de celebraciones litúrgicas y para las visitas turísticas, incluida la exposición Kerygma, el arte de evangelizar, hasta nuevo aviso.
La Catedral permanecía cerrada desde los terremotos de agosto para realizar trabajos de supervisión e inspección. La Archidiócesis espera que la apertura pueda ampliarse de forma progresiva en próximas fechas.
EFE
Desalojan otros tres bloques del Zaidín por el impacto de los terremotos
El equipo técnico encargado de inspeccionar el estado de los edificios por la serie sísmica activa desde el 15 de agosto en Granada ha desalojado otros tres bloques de viviendas del Zaidín, el barrio de Granada capital más afectado por los terremotos.
Fuentes municipales han informado a EFE de que el desalojo se enmarca en el plan de segundas revisiones de edificios de la zona, unas inspecciones que se han priorizado atendiendo a la clasificación por daños.
El dispositivo multidisciplinar que trabaja a pie de calle para garantizar la seguridad de las personas ha ordenado el desalojo de tres edificios, que se anunció este viernes para dar un plazo a los afectados.
Las comunidades de vecinos de los bloques ya estaban valorando la actuación en coordinación con un arquitecto, pero el dispositivo ha optado por el desalojo para garantizar la seguridad de las personas.
La salida de los afectados se ha realizado de manera coordinada, en un ambiente de colaboración y de información máxima, según han detallado las mismas fuentes.
Antes de cada desalojo, el equipo contacta con vecinos, administrador y presidente de comunidad para informar de la situación y los técnicos avisa a la Policía Local y a Protección civil para buscar una alternativa habitacional.
Parte de los afectados han sido trasladados al albergue juvenil Inturjoven y otros han preferido otras alternativas. También se contacta con Asuntos Sociales para hacerles un seguimiento.
Aunque los desalojados cuentan con el albergue de la Junta, el Ayuntamiento de Granada trabaja para buscar alternativas dentro del barrio con el objetivo de que las rutinas y el entorno de modifiquen lo menos posible.
Claudio Guarino
Granada registra cinco seísmos sentidos este viernes, el mayor de magnitud 2,2
Granada y su área metropolitana han registrado este viernes al menos cinco terremotos sentidos por la población, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El más intenso se produjo a las 15:17 horas, con una magnitud de 2,2 y una intensidad débil, percibida en la capital y varios municipios del cinturón metropolitano.
Durante la jornada se contabilizaron más de treinta movimientos sísmicos, entre ellos otros cuatro sentidos con epicentros en Churriana de la Vega, La Zubia, Maracena y Ogíjares, con magnitudes entre 1,4 y 1,6.
Claudio Guarino
Empieza el desmontaje de la chimenea de Fermasa tras los daños del terremoto
La Feria de Muestras de Armilla (Fermasa) comienza los trabajos de reparación de su emblemática chimenea, de 53 metros de altura, afectada por la serie sísmica registrada en el área metropolitana de Granada desde el pasado 15 de agosto.
Tras la inspección de los técnicos, se ha determinado intervenir en la parte superior de la estructura para asegurar su estabilidad. Las actuaciones contemplan el desmontaje de la cúpula y el recorte controlado de unos 12 metros en la zona donde se localiza la grieta más importante.
Claudio Guarino
Granada revisa 38 colegios tras los terremotos: no hay daños estructurales y el curso arrancará con normalidad
La inspección realizada en 38 colegios de Granada ha descartado daños estructurales en los centros, aunque será necesaria una inversión inicial de 525.000 euros para reparar otros desperfectos detectados.
Desde el CEIP Sierra Nevada del Zaidín, una de las zonas más afectadas por la actividad sísmica, se ha confirmado que los trabajos estarán terminados a tiempo y que alumnado, familias y profesorado podrán comenzar el nuevo curso con normalidad.
Claudio Guarino
Granada pide acelerar las indemnizaciones por los daños de los terremotos
Granada ha pedido al Consorcio de Compensación de Seguros que agilice las indemnizaciones por los daños causados por la serie sísmica que afecta a la ciudad desde el 15 de agosto. El Ayuntamiento reclama una atención prioritaria para los edificios más afectados y un canal directo de coordinación para acelerar los expedientes.
Hasta ahora, el Consorcio ha abonado 144.000 euros en compensaciones, aunque el Ayuntamiento considera necesario aumentar el ritmo de resolución y pagos a los vecinos afectados.
Un nuevo episodio sísmico superficial de mangitud 2 mbLg y con epicentro en Alhendín (Granada) ha sido sentido por la población
Así se desprende de la información reportada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) sobre un nuevo terremoto que se enmarca en la serie sísmica que afecta a Granada capital y la zona sur de su área metropolitana desde el pasado 14 de agosto.
No se trata del único seísmo sentido por la población en las últimas horas, ya que durante la madrugada también aparecen como sentidos uno a las 3,33 de la madrugada con epicentro en Gójar y magnitud 1,7 mbLg, y otro en la misma localidad a las 2,36 horas también de magnitud 1,7.
Los seísmos reseñados no son los únicos que se han producido este jueves, ya que durante la madrugada y lo que va de mañana ya son más de treinta los temblores registrados con epicentros en localidades como la capital granadina, Huétor Vega, La Zubia, Ogíjares, Cájar o Gójar, entre otros.
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