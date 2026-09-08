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Terremotos en Granada, en directo: se han sentido casi 1.700 temblores desde agosto en una serie sísmica y muy superficial

Según el IGN, la serie sísmica está centralizada en el área comprendida entre Alhendín, Gójar y La Zubia y la forman terremotos en su mayoría de magnitud igual o inferior a los 2,0 grados, aunque con epicentro a profundidades muy superficiales

Granada registra 1.693 temblores en una serie sísmica sentida y muy superficial

Granada registra 1.693 temblores en una serie sísmica sentida y muy superficial / Pepe Torres / EFE

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Ana Ramos Caravaca

Antonio Muñoz

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha contabilizado 1.693 terremotos vinculados a la serie sísmica de Alhendín, denominada así por el ente público porque el primero de gran magnitud tuvo su epicentro en este municipio, temblores en general superficiales y muy sentidos por la población.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha analizado en una nota la actividad sísmica registrada desde el 14 de agosto y hasta las 11:00 horas de este lunes, tiempo en el que se han apuntado 1.693 temblores, 263 de ellos en la última semana.

La última hora del terremoto de hoy en Granada:

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