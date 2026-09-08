Operarios, técnicos de edificación o asesores jurídicos: nueva oferta de empleo público en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Nueva oferta de empleo temporal de la Junta de Andalucía. La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) ha convocado una bolsa de empleo con el objetivo de cubrir las vacantes surgidas por sustituciones u otras circunstancias temporales, coyunturales o extraordinarias. La creación de la bolsa, publicada este lunes en el BOJA, llega tras el diálogo entre la Consejería y los sindicatos.

Amaya busca técnicos de biodiversidad de fauna y flora; obras forestales, civiles e hidráulicas; edificación; minería e industria; proyectos forestales y ambientales; prevención de riesgos laborales; recursos cinegéticos y piscícolas; sanidad forestal; laboratorio; consultoría medioambiental; tecnologías de la información; recursos humanos; contratación; asesoría jurídica y gestión económica y financiera.

Los puestos surgen en el marco de las negociaciones con los sindicatos. La Agencia de Medio ambiente, también espera incluir en esta bolsa de empleo temporal a especialistas del medio natural y recursos hídricos, especialistas de laboratorio y sistemas de información ambiental, guardas de recursos cinegéticos, auxiliares de medio natural, capataces de cuadrilla, personal de mantenimiento y operarios, entre otros profesionales del sector.

Cómo inscribirse

El objetivo de esta medida es agilizar las contrataciones. Las inscripciones en esta nueva oferta de empleo de la Junta de Andalucía se deben hacer exclusivamente mediante la aplicación SELECCIONA, habilitada por Amaya. El plazo ofrecido es de 15 días hábiles a partir de este martes 8 de septiembre. Además, las solicitudes deben incluir el autobaremo de méritos, de carácter vinculante para poder ser incluido en la bolsa.

Los aspirantes podrán inscribirse en tantos puestos como deseen si cumplen los requisitos de los mismos. Para poder hacerlo, no pueden pertenecer ya a la Agencia y pertenecer al Colegio Profesional correspondiente, si es que así lo requiere la ley. Entre las plazas que se ofertan las hay con requisitos de titulación universitaria, titulación de técnico o haber finalizado un grado de Formación Profesional.

Cuando Amaya detecte la necesidad de cubrir algún puesto de trabajo y se autorice la necesidad de cobertura, el SELECCIONA identificará automáticamente, de acuerdo con el orden de la Bolsa, la primera persona disponible que cumpla los requisitos del puesto y se le notificará, si no hay respuesta del aspirante en dos días hábiles, se asumirá la renuncia. Si el elegido no responde o renuncia, se buscará a la segunda persona de la lista.