El retroceso del algodón en Andalucía sigue imparable: el cultivo pierde más de 1.000 hectáreas a pesar del alza de la producción

Las parcelas dedicadas al algodón en Andalucía cada vez son menos. Como preveía el sector, el aforo de la Junta de Andalucía para el cultivo dado a conocer este martes ha confirmado la pérdida de más de 1.100 hectáreas (-2,4 %) respecto a la campaña pasada, al pasar de las 46.743 a las 45.630 hectáreas sembradas. Sevilla, principal productora de la comunidad autónoma, es la que más pierde, un total de 991, lo que supone una caída de más del 3%.

Esta circunstancia hace que, por segundo año consecutivo, el cultivo tenga que devolver ayudas a Europa. "Es algo que nos preocupa, porque las ayudas que el cultivo recibe de Europa van vinculadas a la superficie sembrada, no a la producción por lo que, este año, que las perspectivas son mejores, seguiremos devolviendo subvenciones a la UE por no haber llegado a las 48.000 hectáreas, cifra que supone el umbral para no tener que retornar nada de la subvención", lamentaba en declaraciones a El Correo de Andalucía el presidente de la Organización Interprofesional del Algodón -Espalgodón-, Enrique González, antes de conocer el aforo.

Cultivo de algodón. / Jorge Jiménez

Más producción que la pasada campaña

El secretario general de Agricultura, Ganadería y Fondos Agrarios, Manuel Gómez, ha sido el encargado de presentar a los representantes del sector andaluz el aforo de algodón de Andalucía para la campaña 2026-2027, que se prevé que alcance las 120.700 toneladas.

"Este dato total andaluz supondría un aumento del 7,3% en comparación con 2025-2026 y superar en un 6,1% la media de las últimas cinco campañas", ha señalado la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en una nota de prensa. En su intervención, Gómez ha recordado que “esta estimación podría verse alterada en función de la climatología y la evolución de plagas que puedan afectar a las plantas”.

Cultivo de algodón. / ESPALGODÓN

Sevilla lidera el 'ranking' andaluz

Por provincias, Sevilla se posiciona como la provincia con mayor producción de la comunidad autónoma y se espera que en 2026-2027 se obtengan en este territorio más de 89.300 toneladas de algodón. Este dato supone el 74% del total andaluz y un crecimiento del 3,3% en comparación con 2025-2026. En total, Sevilla ronda las 30.550 hectáreas dedicadas a este cultivo en la presente campaña, ha señalado la Junta de Andalucía.

Por otro lado, las previsiones del Gobierno andaluz apuntan a una producción de 21.470 toneladas en Cádiz (más de 10.500 hectáreas), donde se espera que se produzca la mayor subida respecto al año anterior. En concreto, el aforo prevé un 29,7% más de algodón en este territorio respecto a la campaña anterior.

Además, el estudio elaborado por la Consejería de Agricultura apunta que en Córdoba el crecimiento será del 3,3% y superará las 4.600 toneladas (más de 2.000 hectáreas); y que en Huelva subirá un 17,6% hasta las 80 toneladas (75 hectáreas). En el caso de Jaén, se espera que el volumen de algodón se eleve un 5,1%, acercándose a las 5.200 toneladas (algo más de 2.400 hectáreas).