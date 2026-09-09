Los colegios e institutos de Sevilla sufren una caída histórica en el nuevo curso escolar: 11.000 niños menos

Once mil. Es el número de estudiantes que pierde la provincia de Sevilla con respecto al curso pasado y la mayor caída de alumnos en los últimos años. Este curso 2026/2027 se han matriculado 409.082 estudiantes de tres a 18 años, la cifra más bajada hasta la fecha. La peor parte de este efecto de la caída de la natalidad se la llevan los centros públicos, que engloban la mayor parte de las plazas perdidas, mientras que la privada solo se reduce un 3,49% y la concertada, lejos de perder alumnos, ha crecido un 0,45%.

Cabe tener en cuenta que el 92,3% del alumnado está escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos: 292.791 estudiantes (71,6%) en la red pública, 85.013 (20,8%) en la concertada y solo 31.278 en la privada (7,65%). El descenso demográfico se ha convertido así en una de las principales fotografías del nuevo curso.

Pese a este descenso generalizado, no todo son malas noticias para el sistema educativo. Según datos de la Consejería de Educación, habrá un total de 29.674 docentes repartidos en las aulas de 1.654 centros públicos, concertados y privados de la provincia.

Una caída para toda Andalucía

Los datos reflejan que uno de cada tres alumnos que ha perdido la enseñanza pública andaluza están en Sevilla. En total, en la comunidad hay 30.322 alumnos menos este año respecto al ejercicio anterior, una de las mayores caídas de los últimos años. Al igual que ocurre en el caso de Sevilla, el descenso se concentra en los centros públicos mientras que los concertados y la enseñanza privada se sostienen.

"Caen un 13% las plazas en los centros públicos pero la plantilla docente se incrementa en un 8%. Menos alumnos pero con más profesores. Estamos convirtiendo un problema en una oportunidad", resume la consejera de Educación, Carmen Castillo.

En total, según los datos de la Junta de Andalucía, 1.776.288 estudiantes de enseñanzas no universitarias se incorporan a lo largo de septiembre a las aulas andaluzas de 7.248 centros educativos públicos, concertados y privados, atendidos por 131.525 docentes. El 94,27% del alumnado está escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos; entre éstos, el 75,5% (1,34 millones) en la enseñanza pública y el 18,7% (333.384) en la concertada. La caída, de 30.000 niños y niñas debida a la baja natalidad, afecta, así, en Andalucía especialmente a los centros públicos

787 maestros de Primaria y Educación Especial

En Sevilla se incorporarán 787 maestros de Primaria y especialistas en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica. La medida responde al acuerdo marco firmado con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT y aplicado por segundo año consecutivo, que establece que el alumnado con necesidades educativas especiales se contabilice por dos en las aulas con ratios más altas a la hora de distribuir los refuerzos.

La atención a la diversidad contará en la provincia con 3.231 especialistas, 209 más que el curso pasado y un 49,2% más que en 2018/19

La concertada sumará otros 209 docentes en virtud de los acuerdos alcanzados con las patronales y las organizaciones sindicales del sector.

La atención a la diversidad contará en la provincia con 3.231 especialistas, entre orientadores, maestros de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y profesionales técnicos de Integración Social. Son 209 más que el curso pasado y un 49,2% más que en 2018/19.

El crecimiento es especialmente significativo en Pedagogía Terapéutica, con 1.555 docentes, 193 más que el año anterior y 498 más que en 2018/19. Los PTIS alcanzan los 776 profesionales, 311 más que hace ocho cursos.

A incremento en la plantilla también se refleja a nivel andaluz. En la comunidad, el refuerzo forma parte de una incorporación de 4.309 docentes, de los que 2.096 se destinan a atender al alumnado con necesidades educativas especiales y a programas de diversidad; 1.216, a la ampliación de la Formación Profesional; 705, al refuerzo académico, especialmente en competencia matemática y lectora, y 292, a la digitalización. El paquete supone una inversión de 238 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos.

Las aulas de tres años bajan a 22 alumnos

Una de las principales novedades del curso será la reducción de la ratio. 47 colegios de la provincia de Sevilla contarán con nuevas aulas de tres años como consecuencia de la bajada del máximo de alumnos por clase a 22.

La medida comienza este curso en el primer nivel del segundo ciclo de Infantil y se extenderá progresivamente por Infantil y Primaria. Las aulas pasarán así de un máximo de 25 a 22 escolares, tanto en centros públicos como concertados.

La Junta sostiene que la reducción permitirá ofrecer una "atención más personalizada, detectar antes las dificultades de aprendizaje y mejorar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales". Se trata, además, de la primera vez que Andalucía fija por normativa una ratio máxima en Infantil inferior a la establecida con carácter general por la legislación estatal.

Más de 200.000 alumnos con libros gratuitos

Las familias sevillanas también contarán este curso con distintas medidas de apoyo. La Junta ha destinado cerca de 1.000 millones de euros en el conjunto de Andalucía a ayudas relacionadas con la educación, de las que se beneficiarán más de un millón de familias con una ayuda media de 860 euros.

En Sevilla, el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto alcanza a más de 200.000 estudiantes. Este curso estrenan libros los alumnos de 1.º y 2.º de Primaria y también se renueva la dotación para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. La inversión autonómica en este programa asciende a 50 millones de euros.

También crece la oferta de servicios complementarios. El aula matinal estará disponible en 399 centros, tres más que el curso anterior; el comedor escolar, en 435, dos más, y las actividades extraescolares, en 375 colegios, seis más. Desde 2019/20 se han incorporado 40 centros al aula matinal, 27 al comedor y 16 a las extraescolares.

54 centros afrontan obras de mejora

La Junta prevé además actuaciones en 54 centros educativos públicos de Sevilla durante este curso. En total son 61 actuaciones finalizadas o con fecha prevista de terminación hasta final de año, con un presupuesto superior a 14,4 millones de euros y unos 26.400 alumnos beneficiados.

Entre ellas figura el nuevo CEIP Bernardo Barco (La Campana), que comenzó a funcionar parcialmente el curso pasado y ha quedado completamente terminado este verano, con cofinanciación del FEDER 2021-27.

También se ha completado la ampliación del CEIP Valdés Leal de Sevilla capital, con la construcción de un nuevo edificio destinado al comedor escolar. En conjunto, durante este año han finalizado o está previsto que terminen 59 obras de reforma en centros educativos de la provincia.

Arranca el curso en Primaria con 160.667 alumnos en Sevilla

Los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial serán los primeros en volver a las aulas, el 10 de septiembre, con 160.667 estudiantes (6.373 alumnos menos que el curso anterior) en 564 centros. El día 15 comenzarán Secundaria, Bachillerato, FP, Educación Permanente de Adultos y las enseñanzas artísticas, con 204.943 alumnos, y el día 21 arrancarán las enseñanzas de idiomas y las artísticas superiores, con otros 14.668 estudiantes. Los menores de tres años comenzaron el curso el pasado 3 de septiembre.

El nuevo curso deja así una paradoja demográfica y educativa: Sevilla pierde miles de alumnos, pero aumenta sus recursos docentes, especialmente en atención a la diversidad, al tiempo que comienza a aplicar una ratio más baja en las aulas de Infantil.