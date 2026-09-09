Sucesos
Fallece una de las heridas en el incendio de Los Gallardos y eleva a 15 las víctimas mortales
Michelle Leake, ingresada en Sevilla con graves quemaduras desde el pasado 9 de julio, ha muerto esta madrugada en el hospital
El número de víctimas mortales del incendio forestal de Los Gallardos (Almería) se ha elevado a 15 personas tras el fallecimiento de una mujer británica que permanecía ingresada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla con graves quemaduras.
Fuentes del Gobierno andaluz han confirmado que la mujer falleció durante la pasada madrugada. Se trata de la decimoquinta víctima de un incendio que dejó un balance inicial de 14 fallecidos, nueve mujeres y cinco hombres, la mayoría de ellos de nacionalidad extranjera.
La víctima, identificada como M.L., residía en España desde hacía más de 20 años. Aunque tenía su domicilio en Canjáyar, trabajaba como cuidadora de personas mayores en Bédar. El fuego le provocó quemaduras de gravedad en alrededor del 40% de su cuerpo, aunque logró escapar de las llamas con ayuda de un vehículo, según relató su hermana en una plataforma de micromecenazgo.
El incendio se cobró inicialmente la vida de 12 personas, cuyos cuerpos fueron localizados en la zona del siniestro cuando intentaban escapar del avance de las llamas. Posteriormente falleció una mujer de 93 años que había sido rescatada junto a M.L. y, el pasado 28 de julio, se confirmó la muerte de otra persona ingresada en Sevilla.
El fuego se declaró el pasado 9 de julio en el paraje de Almocáizar, en el término municipal de Los Gallardos, y se extendió por los municipios de Bédar, Antas, Lubrín y Sorbas, afectando también a la Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar.
El Plan Infoca dio por extinguido el incendio el 24 de julio, 15 días después de su inicio, tras afectar a unas 5.200 hectáreas, según el último balance. La investigación judicial sobre las circunstancias y el origen del fuego continúa abierta en el Tribunal de Instancia de Vera.
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