Andalucía
Gavira rechaza que el problema de vivienda en Andalucía sea por los pisos turísticos aunque defiende "más inspecciones"
El consejero de Turismo y vicepresidente de la Junta de Andalucía ha afirmado también este miércoles que la "tasa turística es una solución reduccionista que no arregla el problema"
"Parece que el problema de la vivienda en Andalucía es por la vivienda de uso turístico (VUT) y no es verdad: es porque no se construye. Ya está, no es otro", ha afirmado este miércoles Manuel Gavira, consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración de la Junta de Andalucía. De esta forma, el también líder de Vox en esta comunidad autónoma ha rechazado que los pisos para turistas influyan negativamente en el mercado inmobiliario, aunque sí ha defendido una "mayor inspección".
"Si hubiese suelo muchas veces secuestrado por la administraciones, si fomentásemos que se construyese y bajásemos los impuestos para que la gente pudiese acceder a un hogar, no habría problema de vivienda", ha insistido el vicepresidenta de la Junta de Andalucía. "Pero como no se hace ni se edifican viviendas, empezamos a señalar culpables. Y las viviendas de uso turístico no son el motivo".
Ahora bien, respecto a los pisos turísticos, el consejero propone "inspeccionar": "La gran mayoría de las viviendas de uso turístico no son objeto de inspección, son ilegales". "Las comunidades de propietarios, con una mayoría cualificada, pueden impedir que se instalen estas VUT. Pongamos limitaciones a los barrios también", ha apuntado Gavira durante una entrevista con Onda Cero.
"Si la inspección se hace a la gran mayoría, ya tenemos parte del problema resuelto", ha indicado el líder de Vox en Andalucía. "Vamos a intentar fomentar que estas viviendas de uso turístico pasen a ser residenciales. Pero dejemos de señalar sin analizar, y si hay un problema de vivienda es porque no se construye", ha recalcado el consejero de Turismo. "Debemos ser serios y rigurosos en la valoración".
La tasa turística "no arregla el problema"
Manuel Gavira también ha subrayado que "poner una tasa turística es una solución reduccionista que no arregla el problema". "Con ejemplos reales, donde existe esta tasa: ¿el Ayuntamiento de Barcelona mejora los servicios municipales con este impuesto? Mayoritariamente no. Ponen luces de Navidad, organizan conciertos o para el Gran Premio de motos", ha justificado Gavira.
"El alcalde de Málaga no ha dicho que va a mejorar los servicios públicos de los malagueños, sino que construirá viviendas para las personas con más problemas. Y todos sabemos quiénes son las clases más desfavorecidas", ha reflexionado el vicepresidente andaluz. "La Ley de Haciendas Locales cuenta con un artículo que habla de los municipios turísticos y permite tener el instrumento para que sea finalista, no para hacer lo que cada uno quiera en la ciudad".
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