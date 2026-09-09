La izquierda bloquea dos propuestas de PP y Vox y veta un debate sobre la crisis de Ceuta en el Parlamento andaluz
Vox y PP pretendían que la Cámara exigiera el cese del ministro Marlaska y la convocatoria del embajador marroquí, pero el PSOE, Adelante y Por Andalucía se niegan
En el Parlamento de Andalucía no se va a debatir sobre Ceuta. El PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía han tumbado de forma parcial una propuesta de debate de Vox sobre la llegada de migrantes a la ciudad autónoma procedentes de Marruecos y otra de forma total del PP. Para poder incorporarlas al pleno necesitaban el apoyo de tres grupos o dos tercios de la Cámara y la izquierda se ha negado.
El periodo de sesiones empieza con desacuerdos entre los partidos que forman parte del nuevo Gobierno de Andalucía y los de la oposición. La izquierda se ha plantado en bloque ante Vox y el PP para evitar que se debatiera en el pleno sobre la situación que atraviesa Ceuta desde el pasado 29 de julio. La presidenta de la Cámara, Ana Mestre, ha anunciado este extremo que ha reprochado por la derecha.
La presidenta de la Cámara ha señalado que había cuatro proposiciones no de ley, una del PSOE, una de Vox sobre Ceuta y dos del PP, una sobre la vuelta de OconSur y otra sobre Ceuta y que las dos relativas a la ciudad autonóma habían sido rechazadas. Ambas propuestas planteaban debatir sobre la integridad territorial de España, la soberanía estatal y la "invasión" de la ciudad autónoma el pasado mes de julio por parte de Marruecos.
Exigían el cese de Marlaska
La izquierda ha rechazado en bloque la propuesta del PP y ha votado en contra de los puntos del 6 al 10 de la PNL registrada por Vox. Entre otros asuntos, las propuestas exigían el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que España convocara al Embajador del Reino de Marruecos en España para "reafirmar la soberanía española sobre las ciudades de Ceuta y Melilla" o que se reforzara el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La reacción más crítica ante esta decisión ha venido de parte del portavoz del PP, Toni Martín. "Costó que Andalucía tuviera un Parlamento", ha lamentado el dirigente popular que ha acusado a la izquierda de querer "amordazar" a la Cámara. Martín ha subrayado que esta decisión "pasará a la historia". Por su parte, el vicepresidente Antonio Sanz ha lamentado que "¡han perdido los papeles!" y ha subrayado que "defender a Ceuta es defender España".
Tampoco ha gustado la decisión en Vox, que ha reclamado debatir la totalidad de su propuesta. El portavoz del grupo, Javier Cortés, ha definido como "una pena y una vergüenza que toda la izquierda trate de amordazar a una gran parte de los andaluces que han votado a otras formaciones políticas". Además, el dirigente ha asegurado que en Ceuta entraron "100.000 personas" y que permanecen "15.000".
Sorpresa en el bloqueo
"La iniciativa no puede debatirse por el veto que le han hecho apelando al artículo 171 del Reglamento", sostienen fuentes del PPP consultadas por El Correo de Andalucía, sobre la posibilidad de recuperarlas. La izquierda se ha apoyado en el punto del reglamento de la Cámara que rige "las proposiciones no de ley que planteen propuestas de resolución a la Cámara". Mestre ha anunciado que ambas se veían afectadas.
La izquierda ha utilizado una vía poco habitual en la Cámara. Mientras que el partido del poder sí que es más habitual que tumbe las medidas propuestas por la oposición, como las comisiones de investigación, los grupos de la oposición no tienen tradición de tumbar las medidas que plantean desde la bancada del Gobierno. De hecho, fuentes parlamentarias consultadas sostienen que no recuerdan una situación como esta.
"Creemos que el Parlamento no debe ser una Cámara de eco de posiciones que ataquen a los derechos humanos", ha defendido el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, para explicar la postura de los grupos de la izquierda. El andalucista ha lamentado que los textos presentado "sobrepasan los límites de los derechos humanos y de cosas que no deberían debatirse en el Parlamento de Andalucía".
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