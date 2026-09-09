Izquierda Unida y Sumar exigen prohibir la entrada de menores a los toros en Andalucía: "No pueden ir a un espectáculo sangriento"

Izquierda Unida y Sumar quieren que no haya niños en las corridas de toros en Andalucía. La coalición Por Andalucía presentará una iniciativa legislativa en el Parlamento autonómico con el objetivo de poner fin a la presencia de menores en los eventos de taurinos. Desde la formación sostienen que va en contra de los derechos de los niños mientras la Junta insiste en la importancia de inculcar la tauromaquia entre los más pequeños.

La medida consiste en una reforma de la ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en Andalucía. La portavoz adjunta de la formación, Esperanza Gómez, ha señalado en una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía que toman esta decisión "siguiendo recomendaciones de Naciones Unidas". Y ha defendido que los niños "no vayan a un espectáculo sangriento como lo es la muerte de un animal".

"Ojalá se blindara la sanidad pública como se blinda la tauromaquia", ha señalado la líder de Sumar en la comunidad autónoma. De hecho, esta iniciativa llega cuatro días después de que el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, anunciase su estrategia para blindar las fiestas taurinas en la comunidad autónoma. Así, aumentarán las localidades con celebraciones y protegerán la fiesta de los "ataques políticos".

La Junta desarrolla un plan de impulso a la tauromaquia

El objetivo planteado por Sanz es que la estrategia culmine en el primer trimestre de 2027. Así, como destacó el vicepresidente de la Junta, Andalucía será la primera comunidad "en contar con una estrategia propia para la promoción y defensa de la Fiesta". Esto supondrá varias reformas como la regulación de las plazas de toros, intentar incorporar a otros partidos al Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía (CATA).

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, saluda al torero Morante de la Puebla durante la tradicional corrida Goyesca. / Alex Zea / Europa Press

Este plan de la Junta para impulsar la tauromaquia en la comunidad autónoma estará también impulsada por la ampliación de la apuesta taurina en Canal Sur. El objetivo es que este año se lleguen a los 60 festejos taurinos televisados, como la retransmisión en directo de la Feria de San Miguel en Sevilla y el resto de corridas que quedan en la Maestranza este año.

El texto ya está preparado para registrarse en sede parlamentaria. Esta no es la primera vez que el grupo de coalición presenta una iniciativa de estas características en el Parlamento andaluz. Por Andalucía ya intentó debatir esta medida durante la anterior legislatura, sin embargo, no pasó. Aun así, insisten en los efectos que tienen y "lo que suponen los espectáculos taurinos en menores de edad".

El PP ya se posicionó en contra

La formación registrará su iniciativa legislativa la próxima semana en el Parlamento. Su objetivo es que, presentándolo a principios de esta legislatura, la nueva presidenta de la Cámara autonómica, Ana Mestre, reconocida taurina, la tenga en consideración y pueda debatirse en el pleno, donde, previsiblemente no saldrá adelante ante el rechazo tanto del PP como de Vox a este tipo de medidas.

El Gobierno popular ya rechazó en la anterior legislatura la participación de los menores en este tipo de actos. Mientras que desde Por Andalucía se señalaba que la tauromaquia va contra el Comité de Derechos de los Niños que pide "prevenir los efectos nocivos" de estos espectáculos sobre los niños, desde el PP defendían que esto va en contra de otros derechos como "promover y defender los valores culturales".