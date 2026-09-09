Juanma Moreno refuerza su rechazo a la acogida de menores inmigrantes de Ceuta en Andalucía: "No es necesario, Marruecos tiene recursos suficientes"

Andalucía se niega a acoger a los menores migrantes llegados a Ceuta. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reiterado este miércoles el rechazo de su Gobierno a recibir a los niños que llegaron a la ciudad autónoma durante la entrada masiva del pasado mes de julio. Así, ha defendido que "no es necesario", ya que, en su opinión, "Marruecos tiene recursos suficientes".

El presidente de la Junta ha atendido a los medios de comunicación en Granada tras reunirse con la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo. Allí, el líder de los populares andaluces ha recordado que "los ministros del Gobierno dijeron en su momento y se comprometieron a que todos los inmigrantes debían volver a Marruecos". Todo, según ha señalado el presidente, para que "vuelvan con sus familias".

"El Reino de Marruecos dijo que estaba dispuesto a admitir a todos los migrantes que entraron en situación irregular a España y Europa a través de las fronteras de Ceuta", ha subrayado Moreno. De hecho, el presidente ha destacado que el país africano está "construyendo un estadio de casi mil millones de euros" de cara al mundial de fútbol y que "tiene recursos suficientes para hacerse cargo, en este caso, de los menores".

Vox exige abrir la valla para que vuelvan

Pese a que miles de migrantes volvieron a cruzar la frontera de vuelta a Marruecos, otros decidieron quedarse en la ciudad autónoma, donde permanecen hacinados en campamentos improvisados carentes de las medidas sanitarias necesarias. Antes esta situación, el dirigente popular ha señalado que "no podemos estar en una improvisación permanente". Así, ha confiado en la "palabra dada" del Gobierno y en que este tiene "capacidad" para hacer frente a esta situación.

Centenares de migrantes acampan en la playa del Trampolín. / MARCOS MORENO / Europa Press

Esta crisis ha llegado en los primeros pasos de Moreno en un Gobierno de coalición junto a Vox. Los de Manuel Gavira han dejado claro que están "en contra del reparto de menores migrantes no acompañados" y han definido la situación como una "invasión provocada pro marruecos que violenta la integridad territorial de España". "La solución es abrir la valla y devolverlos a todos a su lugar de origen", sostiene su diputado Rodrigo Alonso.

En el Parlamento de Andalucía, el portavoz del PP, Toni Martín, ha aclarado el rechazo de su grupo al señalar que "el convenio habla de circunstancias de migración". "Esto no es una migración, es una operación organizada de otro país para atentar contra la integridad de España", ha sentenciado el dirigente popular, que ha subrayado que "es un convenio de colaboración para circunstancias normales" y se ha negado a colaborar.

Rechazo de la oposición

Las críticas de la oposición han sido constantes. La portavoz adjunta del PSOE, María Márquez, le ha recordado a Moreno el "corazón tan grande" que aseguró tener en serie parlamentaria y ha denunciado que, tras lo ocurrido en Ceuta, diga "ahora que no pueden pisar la Península". Además, ha exigido conocer "cuántas plazas ha puesto a disposición de los menores extranjeros no acompañados".

La situación ha sido especialmente tensa en la Junta de Portavoces. Allí, Vox necesitaba el apoyo de tres grupos o dos tercios de la Cámara para poder debatir una iniciativa sobre la defensa de Ceuta, algo a lo que se han negado los tres partidos de la izquierda. En la propuesta se incluía, entre otros aspectos, la devolución de los ciudadanos de nacionalidad marroquí que habían entrado en el territorio.