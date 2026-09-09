La Junta de Andalucía aprueba un plan de 46,2 millones en ayudas e inversiones en Granada por los daños de los terremotos

La Junta de Andalucía aprobará un plan de ayudas e inversiones valorado en 46,2 milllones de euros para Granada y los municipios del entorno más afectados por la serie sísmica del pasado mes de agosto. Este dinero estará centrado principalmente en afrontar los daños que se han causado en infraestructuras municipales, sanitario-educativas, judiciales, en viviendas y también en la Alhambra.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este paquete global, del que forma parte el acuerdo alcanzado este martes en el Consejo de Gobierno valorado en ocho millones, durante una visita a Granada capital y a los municipios más afectados por los terremotos de agosto. Durante la jornada se ha reunido con la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y con regidores de varias localidades que han sufrido especialmente los daños de los terremotos.

Estas ayudas se suman a indemnizaciones que se tramitan a través del Consorcio de Compensación de Seguros estimadas en 100 millones de euros por parte del ministro Carlos Cuerpo, quien visitó Granada la semana pasada, y a las que se puedan activar una vez que el Gobierno de España apruebe la declaración de zona gavemente afectada por una emergencia de protección civil tal y como ha solicitado la Junta de Andalucía.

Destinatarios de las ayudas e inversiones

El plan de ayuda referido aprobado este pasado martes por el Consejo de Gobierno de la Junta incluye ocho millones de euros en ayudas para garantizar la seguridad de los edificios. "Estamos hablando de comunidades de propietarios, viviendas también unifamiliares, viviendas que no la cubra el Consorcio de Compensación de Seguros ni el Gobierno", ha expuesto el presidente andaluz.

Del mismo modo, a petición del Ayuntamiento de la ciudad de Granada, conjuntamente, se va a llevar a cabo la cuarta fase del área de rehabilitación y regeneración urbana del barrio de Santa Adela. Para ello, la Junta de Andalucía aportará 15 millones a través del nuevo Plan de Vivienda de Andalucía. Se ejectutarán también actuaciones en 12 edificios, 150 viviendas, que serán sustituidas, en algunos casos, por nuevos edificios, ha añadido

En tercer lugar se van a destinar también siete millones de euros en ayudas a los ayuntamientos de las localidades más afectadas por los terremotos para reparar infraestructuras municipales, que ya están en marcha desde la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En cuanto a la Alhambra, Moreno ha anunciado una inyección económica de cuatro millones de euros para asegurar estabilizar y consolidar elementos en varias zonas del recinto monumental.