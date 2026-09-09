La primera fase de la restauración del incendio de Niebla costará 10 millones: la Junta de Andalucía pide al Ministerio que asuma el 50%

La Junta de Andalucía ha culminado una primera valoración de las inversiones necesarias y urgentes en las 33.000 hectáreas arrasadas en el incendio de Niebla, uno de los peores que ha sufrido la comunidad autónoma en su historia. En total, se necesitan 10,2 millones de euros para una serie de actuaciones inmediatas centradas en la reducción de la pérdida de suelo y los procesos erosivos que puedan producirse con las precipitaciones y que afecten a infraestructuras como el embalse del Corumbel. Asimismo, están en diseño las actuaciones de reforestación y sustitución de especies exóticas como los eucaliptos por otras autóctonas que supongan un menor riesgo de incendios.

Por este motivo, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha remitido una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para que asuma el 50% de la financiación de todos los gastos necesarios para la recuperación de los suelos afectados, repartidos por las provincias de Huelva y Sevilla. Así lo ha hecho público la responsable del Gobierno andaluz durante su comparecencia en el Parlamento andaluz. En esta sesión, la Junta de ha comprometido a aportar del presupuesto autonómico 5,1 millones de euros.

Un plan en varias fases

La consejera ya mantuvo una primera reunión este mes de septiembre en las zonas afectadas en la que planteó las necesidades urgentes de actuación en las 33.000 hectáreas afectadas de Huelva y Sevilla. En esa sesión de trabajo se concluyó que la primera actuación de emergencia se debía centrar en frenar los efectos de la pérdida de suelo y la erosión provocada por el grave incendio.

Concretamente, la consejera puso el foco sobre el embalse del Corumbel, con 19 hectómetros cúbicos, ubicado en La Palma del Condado y que forma parte de la cuenca Chanza-Tinto-Odiel-Piedras, dependiente de la Junta de Andalucía. “Se han detectado cauces de diferentes arroyos que vierten sus aguas al embalse y hay que realizar las actuaciones de emergencia lo antes posible para que se vea mínimamente afectado por la pérdida de suelo y la erosión”, advirtió Fina Martínez.

En paralelo, los equipos técnicos van a iniciar un plan de inspección sobre las 33.000 hectáreas arrasadas para determinar cuál ha sido el impacto real en cada una de las zonas con el objetivo de definir una batería de medidas para la recuperación del suelo y para atenuar el riesgo de nuevos incendios: "Sabemos que hay que recorrer el monte para ver exactamente qué es lo que ha pasado. Debemos tener un conocimiento exacto y exhaustivo para poder actuar con la emergencia necesaria y evitar la pérdida de suelo”, ha añadido. Este trabajo de inspecciones debe permitir determinar el impacto del fuego en distintas zonas así como la capacidad de regeneración natural.

Estos datos deben servir como base para el proceso de recuperación de la masa forestal en que se tendrán en cuenta análisis como el realizado tras el fuego por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien planteó la reducción progresiva de especies como el eucalipto que favorecen la propagación de las llamas como ha ocurrido en el caso de Niebla. Dentro de este proceso, la Junta de Andalucía se ha comprometido a contar con los municipios con el objetivo de "devolver al territorio su soporte ambiental, social y económico".

El plan pasa así por sustituir masas de especies exóticas, como el eucalipto, por otras autóctonas, como la encina o el alcornoque. No obstante, puntualizan desde la consejería, estas actuaciones no se ejecutarán de forma homogénea, sino que se adaptarán "a las condiciones biológicas, orográficas y de conservación específicas de cada enclave".