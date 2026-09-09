Un trabajador de 59 años fallece al caer de un tejado mientras trabajaba en un polígono de Gibraleón

Un hombre de 59 años fallece este miércoles por la mañana tras caer desde un tejado mientras realizaba labores de mantenimiento en el Polígono Colmenilla de Gibraleón (Huelva), según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía. El aviso se recibió alrededor de las 9.15 horas por un hombre que había caído desde un tejado mientras trabajaba. El centro coordinador movilizó a los servicios sanitarios, Guardia Civil, Policía Local, Centro de Prevención de Riesgos Laborales e Inspección de Trabajo.

La caída se produjo mientras el trabajador se encontraba realizando tareas de mantenimiento. La Guardia Civil y los sanitarios desplazados hasta el lugar confirmaron posteriormente el fallecimiento del varón de 59 años.

El 112 activa los servicios de emergencia tras la caída en Gibraleón

El aviso recibido por Emergencias 112 de Andalucía puso en marcha el dispositivo de atención al suceso. El centro coordinador activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, además de a la Guardia Civil, la Policía Local, el Centro de Prevención de Riesgos Laborales y la Inspección de Trabajo.

Los equipos movilizados acudieron al lugar de los hechos después de que se comunicara la caída de un hombre desde un tejado mientras desarrollaba su actividad laboral. Los sanitarios y los agentes de la Guardia Civil confirmaron que el trabajador había fallecido tras el accidente.

CCOO Huelva reclama investigar las circunstancias del accidente laboral

Tras conocerse el fallecimiento, la responsable de Salud Laboral de CCOO Huelva, Rosario Díaz, trasladó el "profundo pesar, rabia, dolor e impotencia" del sindicato por el suceso.

La representante sindical reclamó que se analicen de manera exhaustiva las circunstancias en las que se produjo el accidente y que se compruebe si se cumplía estrictamente la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral.

CCOO Huelva anunció además que interpondrá de manera inmediata la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo para que se investiguen las circunstancias del accidente y se determinen las posibles responsabilidades que pudieran existir.

El sindicato pide esclarecer las causas del fallecimiento

El sindicato también exige una investigación "exhaustiva y rigurosa" sobre el terreno para esclarecer las causas exactas del fallecimiento y comprobar si se habían aplicado correctamente todas las medidas contempladas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La petición de CCOO Huelva se centra en conocer las circunstancias del accidente y en determinar si las medidas de seguridad y salud laboral se habían aplicado correctamente en el momento del suceso.

La investigación activada tras el accidente cuenta con la intervención de los organismos movilizados por el centro coordinador, entre ellos la Inspección de Trabajo y el Centro de Prevención de Riesgos Laborales.