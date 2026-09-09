Uno de cada tres alumnos de la educación pública en Andalucía ha repetido curso alguna vez

En Andalucía, hay un porcentaje de repetidores por encima de la media nacional y muy superior respecto a la media de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Los repetidores se concentran especialmente en la enseñanza pública. Así se refleja en los datos del Informe PISA 2025, que sitúa a Andalucía a la cola en un ránkin en el que España se hunde en ciencias, lectura y matemáticas: el 32,2% del alumnado andaluz escolarizado en centros públicos ha repetido al menos una vez, frente al 18,8% de la privada. En el conjunto de la comunidad, la tasa alcanza el 28,8% de alumnos repetidores.

El criterio de repetición en Andalucía se ajusta a lo que dicta la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE, impulsada en su día por la ministra Isabel Celaá en la primera legislatura del gobierno de Pedro Sánchez). En concreto, en la ESO, solo se puede repetir 2 veces y se puede repetir dos el mismo curso dos veces. En Primaria, la ley permite que sólo se puede repetir una vez. No existe un número concreto de asignaturas suspensas que obligue automáticamente a repetir, la normativa establece que la decisión se toma al finalizar cada ciclo de Primaria, no necesariamente cada curso, y corresponde al equipo docente de forma colegiada bajo criterios pedagógicos y de evolución global del estudiante.

En este sentido, la distancia con España, la Unión Europea y la OCDE es notable. La media española de repetidores se sitúa en el 22%, mientras que baja hasta el 12,9% en la UE y el 7,9% en la OCDE. PISA subraya además que España presenta una incidencia de la repetición "considerablemente superior" y que la diferencia entre la red pública y la privada resulta especialmente acusada.

El informe añade otra derivada: repetir está asociado a peores resultados académicos. En las tres competencias analizadas -ciencias, lectura y matemáticas-, quienes no han repetido obtienen puntuaciones más altas que quienes sí lo han hecho, y en España esas brechas superan las observadas tanto en la OCDE como en la Unión Europea.

Repetidores por encima de La Rioja y Comunidad Valenciana

El 28,8% de los estudiantes andaluces de la edad evaluada por PISA ha repetido alguna vez, ligeramente por encima de La Rioja y la Comunidad Valenciana, ambas con un 28,6%, y de Aragón, con un 27,8%. Solo Ceuta (40,9%) y Melilla (40,7%), ciudades autónomas, registran porcentajes mayores. En este informe, los datos de Cataluña no pueden utilizarse para esta comparación por los problemas de representatividad de su muestra (que excluyó de la prueba al alumnado con dificultades (23%), en lugar del máximo de 5% recomendado por la OCDE).

La diferencia entre redes educativas resulta especialmente llamativa a la luz de los datos que arroja el Informe PISA. En la pública andaluza ha repetido el 32,2% del alumnado, frente al 18,8% de los centros privados, una distancia de más de 13 puntos porcentuales. El contraste con Europa es considerable: en el conjunto de la UE apenas existe diferencia entre ambas redes, con un 12% de repetidores en la pública y un 13,1% en la privada. Algo parecido sucede en la OCDE, donde los porcentajes son del 11,9% y el 10,9%, respectivamente.

En la educación pública andaluza ha repetido el 32,2% del alumnado, frente al 18,8% de los centros privados, una distancia de más de 13 puntos porcentuales. El contraste con Europa es considerable: en el conjunto de la UE apenas existe diferencia entre ambas redes

Y la repetición tiene también su reflejo en las notas. En Andalucía, la distancia entre quienes han repetido y quienes no lo han hecho alcanza los 103 puntos en ciencias, 102 en lectura y 97 en matemáticas. Son brechas incluso algo mayores que las del conjunto de España y claramente superiores a las registradas en la UE y la OCDE.

La consejera de Educación, Carmen Castillo, ha calificado los resultados del Informe PISA como "no buenos". "El sistema educativo no ayuda a mejorar los resultados", ha manifestado en declaraciones a Canal Sur Radio. La consejera ha matizado, no obstante, que PISA no debe interpretarse como una radiografía completa del sistema educativo. Lo ha definido como "una foto fija en un momento dado" que evalúa el aprendizaje de los alumnos. Frente a esos resultados, ha reivindicado otros indicadores que, a su juicio, ofrecen una visión más favorable de la educación andaluza. Entre ellos ha citado la mejora de las tasas de titulación y de abandono