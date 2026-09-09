Los tres detenidos por el tiroteo de Isla Cristina pasan a disposición judicial en Ayamonte

La investigación por el tiroteo de Isla Cristina en el que murieron una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, otra mujer de 62 años y un menor de 16 años llega a una nueva fase con la puesta a disposición judicial de tres detenidos. Los arrestados pasan este jueves ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte, que deberá decidir sobre su ingreso en prisión o su puesta en libertad.

Según la información facilitada, los tres detenidos son hombres de entre 24 y 36 años y están investigados por cuatro delitos de asesinato —incluyendo como cuarta víctima al bebé en gestación— y un delito de pertenencia a organización criminal. La causa continúa bajo secreto de sumario.

La Guardia Civil desarrolló el pasado martes un dispositivo con más de 80 agentes para realizar cinco registros simultáneos en viviendas de Huelva capital. La actuación se llevó a cabo con autorización judicial dentro de una investigación que continúa abierta.

El juez de Ayamonte tomará declaración a los tres detenidos

Los tres arrestados serán puestos a disposición del juzgado de Ayamonte, donde está previsto que presten declaración. Tras esa comparecencia, el magistrado deberá determinar si acuerda su ingreso en prisión o si quedan en libertad.

Uno de los detenidos es familiar del hombre que falleció en el tiroteo ocurrido el 10 de septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón, en Huelva capital. Aquel suceso terminó con una persona fallecida y otras dos heridas de distinta consideración.

La investigación del caso de Isla Cristina mantiene relación con esos hechos de 2024, según la información trasladada durante la operación. Además, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva acogerá a partir del 16 de octubre el juicio contra el hombre conocido como ‘El Baba’, detenido por aquellos hechos de 2024.

Según concretó la Guardia Civil, las investigaciones realizadas durante este tiempo, junto con las inspecciones oculares en el lugar de los hechos y el análisis de las pruebas recogidas, permitieron identificar a una parte de los presuntos autores relacionados con el tiroteo. Las diligencias permanecen bajo secreto de sumario.

Registros en Huelva con un arma, dinero y documentación intervenida

El operativo desplegado por la Guardia Civil incluyó cinco registros simultáneos en viviendas de Huelva capital. En estas actuaciones, los agentes localizaron e incautaron un arma de fuego, casi 30.000 euros en efectivo, una veintena de teléfonos móviles, varios chalecos antibala, un táser y documentación que, según indicó el Instituto Armado, vincula a los detenidos con los hechos.

La operación contó con la participación de distintas unidades debido a la complejidad del dispositivo y a la peligrosidad atribuida a los individuos investigados. En el despliegue participaron la Unidad de Especial Intervención (UEI), el Grupo de Acción Rápida (GAR), un helicóptero, guías caninos y perros especializados.

La actuación fue coordinada por la Policía Judicial de la Comandancia de Huelva con apoyo del Equipo de Ayamonte. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

El tiroteo de agosto en Isla Cristina dejó tres fallecidos

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 16 de agosto en la barriada del Rocío de Isla Cristina. Según la información aportada, los ocupantes de una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en la vía pública y posteriormente huyeron.

Como consecuencia del ataque fallecieron una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, cuyo bebé también murió, la madre de esta mujer y un menor de 16 años. Además, se produjeron dos heridos.

Tras el tiroteo, el vehículo utilizado en la huida fue localizado después de que los presuntos autores intentaran calcinarlo en un pinar cercano al municipio. El conato de incendio pudo ser sofocado por usuarios y propietarios de un camping próximo y por los bomberos.

La investigación permanece abierta y, según la información aportada por la Subdelegación del Gobierno en Huelva, las primeras líneas apuntaron a una posible relación con un ajuste de cuentas entre clanes, aunque también se indicó que no se descartaban otras hipótesis.

La investigación conecta el caso con los hechos de El Torrejón de 2024

El 10 de septiembre de 2024, una persona falleció y otras dos resultaron heridas durante un tiroteo registrado en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital.

Tras ese suceso, el presunto autor fue detenido días después en el barrio de El Cerillero, en Gijón, dentro de un operativo policial. Posteriormente, un juzgado de Asturias decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza, antes de inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva.

La investigación posterior relacionó distintos episodios ocurridos en Isla Cristina con esos hechos de 2024. Entre ellos figura una operación realizada por la Guardia Civil en mayo de 2025, en la que fueron detenidas tres personas, entre ellas un menor de edad, familiares del acusado.

La Guardia Civil indicó entonces que esa actuación estaba relacionada con un conflicto entre dos clanes y señaló que la familia del fallecido había ofrecido una recompensa de 50.000 euros por información que pudiera facilitar la localización de ‘El Baba’ mientras se encontraba fugado.