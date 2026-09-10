Afrontar la vuelta al cole desde el hogar de una madre soltera: "La gente se cree que tenemos ayudas, pero es un bulo"

Marina tenía anoche todo listo para que su pequeño Pablo, de seis años, comenzara las clases este jueves. Eso, para una madre soltera, es un desafío. En su casa del Tiro de Línea, en Sevilla, la vuelta al cole se organizó con días de antelación: cuadernos con hojas cuadriculadas de cuatro milímetros, un estuche con tres bolsillos, una caja de material escolar, libros identificados con nombre y apellidos, mochila, ropa y zapatos nuevos. Detrás de la exigente lista de material que piden los colegios, hay un "quebradero de cabeza" y un gasto "enorme" que, en su caso, asume un solo sueldo.

Pero la famosa cuesta de septiembre no es solo una suma de gastos para Marina: es otro ejercicio de organización, de cuentas y de encaje para una madre que afronta sola la crianza de su hijo. "La gente es poco consciente de lo que implica esta situación y se cree que tenemos ayudas económicas, pero eso son bulos. Yo no he visto nunca ninguna", sentencia esta madre sevillana.

Marina junto a su hijo Pablo en Sevilla. / El Correo

Marina Lucena tiene 49 años y decidió hace seis formar una familia sin pareja. Su historia es la de muchas otras mujeres que afrontan en solitario la conciliación, los gastos y las responsabilidades del día a día. En Andalucía hay alrededor de 329.000 hogares monoparentales, cerca del 10% del total, según los últimos datos recogidos por la Junta de Andalucía. Más de ocho de cada diez están encabezados por mujeres. En la provincia de Sevilla, los últimos datos disponibles sitúan en torno a 75.700 los hogares formados por una madre con hijos, frente a 18.043 hogares formados por un padre con hijos.

Cuando les explicamos a los políticos nuestra situación, la entienden y hasta se sorprenden al escuchar todo lo que afrontamos solas, pero luego no toman cartas en el asunto Marina Lucena — Delegada en Andalucía de la Asociación Madres Solteras por Elección

El concepto de familia monoparental engloba realidades muy distintas: viudedad, separaciones, divorcios o, como en el caso de Marina, una maternidad elegida sin pareja. Este tipo de familia crece en un escenario donde cae la natalidad año tras año. Marina, además, ejerce como delegada de Andalucía de la Asociación Madres Solteras por Elección, una entidad con más de 400 socias en la comunidad que tiene como objetivo visibilizar y defender la situación de estas madres.

Una maternidad sin ayudas

A los pocos meses de que naciera Pablo tuvo que recurrir a una escuela infantil para poder conciliar. Como recuerda, tuvo la misma baja por maternidad que cualquier otra madre. A día de hoy, sin embargo, las madres solteras ya han conseguido doblar el número de semanas de baja.

Tras la baja, llegó la necesidad de organizar una vida en la que solo había una persona disponible para cuidar. "En nuestro caso, las madres solteras solemos ser más mayores, porque no tomamos la decisión de serlo con 30 años, eso quiere decir que los abuelos también lo son, por lo que no podemos depender de ellos".

Por su condición de madre soltera y ser el único sustento de su hogar, Marina asegura que nunca ha recibido bonificaciones en servicios como guardería, aula matinal o comedor. Tampoco actualmente. "Cuando les explicamos a los políticos nuestra situación, la entienden y hasta se sorprenden al escuchar todo lo que afrontamos solas, pero luego no toman cartas en el asunto", reivindica.

El empoderamiento de la mujer para ser madre sola, ni siquiera se entiende

Según explica, la única ayuda económica que recibe es una deducción fiscal de 100 euros. "En Murcia es de 300€, en Asturias de 500€ y en Valencia hasta 600€. Andalucía tiene la bonificación más baja de España". No todas las comunidades tienen esta deducción del IRPF, pero entre las que sí cuentan con ella, Andalucía es la más baja.

El escenario de las madres solteras no es favorable. El último informe de la ONG Save The Children pone sobre la mesa datos escalofríantes: las madres solteras se enfrentan a una tasa de pobreza relativa del 57,5%, ascendiendo casi 11 puntos porcentuales desde 2022.

Un septiembre que se vive desde junio

Septiembre es, precisamente, uno de esos meses que pone sobre las cuerdas a estas madres. Marina, además, insiste en que el problema no empieza ni termina con la vuelta al colegio. También está julio, cuando los niños tienen vacaciones y muchas madres tienen que seguir trabajando. "En julio no lo puedo dejar solo y eso me obliga a apuntarlo a un campamento, que es un dineral. Y lo peor es que afrontas esos gastos sabiendo que todavía queda septiembre. Es como hacer un puzzle imposible para que todo encaje".

Cuando consigamos el carnet de familia monoparental, que será en octubre, lucharemos para que se nos considere familias numerosas

En su caso, reconoce que parte con una situación algo más favorable por ser maestra y contar con un periodo vacacional más amplio, pero habla de muchas compañeras que no tienen esa posibilidad. "Sus hijos tienen tres meses de vacaciones y ellas solo uno. Lo pasan muy mal y tienen que hacer malabares".

Mucho más que un problema económico

La dificultad no está solo en los números. Para las familias monoparentales, cualquier imprevisto tiene una única respuesta posible: la propia madre.

Durante los primeros años de Pablo, las enfermedades y las infecciones habituales de los niños pequeños fueron para ella una pesadilla, por la preocupación y por la conciliación. "De los 0 a los 3 años, era un problema cuando mi hijo volvía a la escuela porque a esa edad lo cogen todo y las madres solteras estamos solas, somos las únicas cuidadoras", explica.

Marina, madre soltera sevillana, junto a su hijo Pablo, de seis años. / El Correo

La situación se repetía cada vez que el niño necesitaba quedarse en casa. "Cuando no tenía fiebre, tenía una infección... ¿Y qué sucede? Que siempre que mi hijo necesitaba cuidados eran los míos, los de la misma persona". El problema, puntualiza, no era cuidar de su hijo, sino pedir los permisos sin que ello supusiera pasar por una situación incómoda en el entorno laboral. "Muchas veces la gente no cae en que no tengo a nadie más que pueda parar su vida y ponerse a cuidar a mi hijo", relata.

La carga de los estigmas

A los problemas de organización se suman los prejuicios que todavía acompañan a las madres solteras. "Nos miran con pena o con asombro. El empoderamiento de la mujer para ser madre sola, ni siquiera se entiende. Nos dicen "qué valientes", pero no es valentía, es querer ser madre y punto".

Pero su reivindicación no pasa solo por las ayudas económicas, sino por un reconocimiento específico de estas familias. Ese es la motivación de Marina con la asociación que representa: conseguir "equidad" y que las adres solteras tengan un reconocimiento similar al de las familias numerosas. "Cuando consigamos el carnet de familia monoparental, que será en octubre, lucharemos para que se nos considere familias numerosas", adelanta.

Marina ya tiene preparada la vuelta al cole de Pablo. Lo que no está resuelto es todo lo que hay detrás de esa mochila: una sociedad que todavía mira con sorpresa a las madres que deciden criar solas y unas administraciones que, según denuncia, no han adaptado sus apoyos a una realidad cada vez más frecuente. Septiembre vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que estas familias llevan años haciendo: cuándo llegará un reconocimiento real para quienes sostienen solas un hogar, una crianza y todos los gastos que vienen con ella.