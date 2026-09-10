Andalucía pone a prueba este curso las clases de 22 alumnos: "Intentaremos adelantar la bajada de ratio para todo Infantil y Primaria"

Andalucía afronta este curso escolar una de las mayores transformaciones de su sistema educativo: mientras las aulas pierden alumnos por el desplome de la natalidad, la Consejería de Educación estudia acelerar una de las medidas estrella de esta legislatura, la reducción de ratios de 25 a 22 alumnos en Infantil. La comunidad inicia la vuelta al cole este jueves con cerca de 30.300 alumnos menos respecto al curso anterior, la mayor caída registrada hasta ahora, un descenso que la propia consejera de Educación, Carmen Castillo, califica de "récord".

Ante este escenario, la Consejería analizará la evolución de la escolarización tanto en las capitales como en las zonas rurales para decidir el ritmo de implantación de la nueva ratio de 22 alumnos por aula, que este curso comienza a aplicarse en las aulas de Infantil de tres años en todos los colegios de la comunidad. "Si podemos, intentaremos adelantar la bajada de ratio para todo Infantil y Primaria", ha anunciado Castillo en una entrevista concedida a El Correo de Andalucía.

La titular de Educación no descarta que la reducción llegue antes de lo previsto al resto de cursos: "Si a lo mejor el año que viene podemos bajar la ratio en niños de cuatro y cinco años pues lo intentamos, pero eso lo vamos a hacer siempre de la mano de la educación". La reducción de ratios forma parte del acuerdo alcanzado en julio de 2025 entre la Consejería y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT y el objetivo, desde un primer momento, es "extender progresivamente" el límite de 22 alumnos al resto de niveles de Infantil y Primaria, con 2028 como horizonte para que alcance también a las aulas de seis años.

Castillo ha puesto como ejemplo el compromiso que adquirió la Junta de Andalucía con la gratuidad de las plazas del primer ciclo de Infantil (de 0 a 3 años). En un primer momento, la Consejería se comprometió implementar la gratuidad en un plazo de seis años. Sin embargo, si las previsiones se cumplen el próximo curso, la cartera de Educación completará la gratuidad del ciclo en la mitad de tiempo: tres años. Por el momento, las aulas de los más pequeños serán gratuitas para los niños de 1 a 3 años, mientras que el curso de 0 a 1 años sigue siendo de pago este curso para las familias.

"Cada vez tenemos menos niños, pero más diversos"

La caída de alumnado, por lo tanto, es uno de los grandes retos que afronta el sistema educativo andaluz. Desde 2018, la enseñanza pública ha perdido 150.000 estudiantes, sin embargo, la plantilla docente ha aumentado un 8%. Como consecuencia, Castillo defiende que la reducción de ratios permitirá una atención más individualizada y que responde a una realidad cambiante: "Cada vez tenemos menos niños, pero más diversos".

En cifras, este curso se incorporan 4.309 docentes al sistema andaluz para atender las necesidades educativas especiales, reforzar la Formación Profesional y mejorar la competencia matemática y lectora. Sin embargo, la consejera insiste en que el sistema no parte de una situación generalizada de saturación en las aulas. "Yo siempre digo que no tenemos un problema de ratio", afirma. Según explica, "más del 51% de las aulas de Infantil y Primaria tienen menos de 20 alumnos".

Esta afirmación contrasta con las reivindicaciones de algunos sindicatos, que exigen una reducción más amplia de alumnos por aula y denuncian que todavía existen centros con clases por encima de los 25 estudiantes.

"Si hay cuatro niños en un aula, la dejamos"

Sobre esto, Castillo remarca que la pérdida de alumnado no afecta por igual a todo el territorio. La consejera sitúa el principal impacto en las zonas rurales, donde la desaparición de población joven pone en riesgo el mantenimiento de algunas unidades educativas. "Donde más plazas perdemos es en las zonas rurales y ahí hay centros públicos. Entonces, cuando decimos que cerramos más aulas de la pública que de la concertada -aunque de la concertada también cerramos- es porque normalmente están en pueblos donde se pierde la población", explica.

El objetivo de la Consejería, asegura, es mantener abiertas las unidades siempre que sea posible. "Si hay cuatro niños, la dejamos, si hay tres niños, vemos las edades de los niños", asegura. La dificultad aparece cuando las edades son muy diferentes y obligan a agrupar a alumnos con necesidades educativas distintas. "Si los tres niños que hay, uno tiene tres años, otro tiene nueve y el otro tiene trece, es muy difícil tener esas edades en el mismo aula".

Para Castillo, en estos casos debe primar también el interés del alumno: "El menor necesita ir a la escuela, socializar, conocer otros niños y jugar. No tiene ningún sentido un maestro y un niño en un pueblo, por mucho que a mí me encantaría. Y esa es la realidad".

Los centros históricos, otro foco de pérdida de alumnos

La consejera también apunta a un fenómeno más reciente que está afectando a algunos colegios situados en los centros históricos de los municipios: el incremento de las viviendas turísticas y el desplazamiento de las familias jóvenes hacia otras zonas residenciales bien porque no pueden asumir los alquileres o porque se decantan por otros beneficios propios de las nuevas zonas residenciales. "Las familias jóvenes priorizan una zona verde o la piscina y eso hace que se desplacen fuera de la ciudad, por eso se vacían los colegios tradicionales del centro", explica.

El curso comienza con una paradoja: Andalucía pierde alumnos a un ritmo histórico, pero la Junta defiende que la respuesta no pasa por reducir recursos, sino por reorganizar el sistema. Este año, la Consejería ha apostado por la reducción de la ratio en el primer curso de Infantil, aunque todavía debe llegar a Primaria y Secundaria. El debate ahora estará en determinar hasta dónde puede llegar esa adaptación sin que la pérdida de población afecte más a la red educativa andaluza y, por el contrario, se convierta en una oportunidad para mejorar la atención a los menores.