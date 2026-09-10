Andalucía recurre su 'exclusión' del reparto de 90 millones para vivienda por no intervenir en los precios del alquiler privado

Andalucía se ha quedado fuera del último reparto de 90 millones de euros a las comunidades autónomas para proyectos e inversiones para incrementar la oferta de viviendas a precios asequibles. El dinero se asignó a País Vasco, Cataluña, Navarra, Asturias o Galicia (PP) comunidades que han aplicado la la ley estatal de vivienda y han declarado zonas tensionadas, una medida que ha permitido una intervención sobre los precios del mercado privado cuando se detecte un mayor desajuste entre los precios del mercado y las rentas familiares. El Gobierno de Juanma Moreno mantiene su rechazo a esta vía y su negativa a aplicarla. Por este motivo, ha formalizado alegaciones contra el decreto del Gobierno de España que ha vinculado la distribución de estas transferencias al uso de esta herramienta prevista en el nuevo marco legislativo.

La ley estatal de vivienda, recurrida por el Gobierno andaluz, establece la posibilidad de que las comunidades autónomas declaren zonas tensionadas en las que se detecte un desajuste mayor entre los precios del alquiler y las rentas de los hogares para limitar los precios. A partir de ahí, se vincula la adopción de esta medida a la ejecución de transferencias económicas adicionales a las establecidas en el plan estatal para reforzar las políticas de viviendas. Así lo ha aprobado ya el Consejo de Ministros.

Sin embargo, la Junta de Andalucía mantiene su rechazo a la declaración de zonas tensionadas que considera una medida "intervencionista" sobre el mercado privado. "La declaración es una potestad del Gobierno andaluz, no se impone en la ley. Podemos decidir si lo hacemos o no. Pero es a petición de los ayuntamientos y ninguno lo ha solicitado. Y este gobierno no tiene intención de declarar ninguna zona tensionada. No creemos en ese modelo", zanjó la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, en una intervención en el Parlamento andaluz.

La oposición pide que se aplique la ley

Así, los servicios jurídicos de la Consejería de Vivienda se encuentran cerrando las alegaciones con el objetivo de frenar este reparto de 90 millones de euros del que ha quedado fuera la comunidad autónoma. "Las ayudas no pueden venir determinadas para unas comunidades que han decidido aplicar las zonas tensionadas. Es nuestra potestad. Por eso presentaremos alegaciones", explica la consejera en el Parlamento andaluz.

Su postura contrasta con la de toda la oposición de izquierdas, que ha reclamado específicamente la aplicación de la ley y el uso de todos los recursos disponibles para el control de los precios de la vivienda ante su escalada especialmente en las capitales y en las grandes ciudades andaluzas. Así lo han reclamado este jueves en el Parlamento autonómico los diputados de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Comunidades que sí intervienen en el mercado del alquiler

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha distribuidi 90 millones de euros a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que puedan incrementar la oferta de vivienda asequible. En concreto, las subvenciones directas se han destinado para facilitar el acceso a la vivienda en los 317 municipios de Catalunya, Euskadi, Navarra, Galicia y Asturias, que han declarado zonas de mercado residencial tensionado.

Para el reparto de estos fondos se ha tenido en cuenta a población residente en las zonas afectadas, así como el porcentaje de hogares en situación de sobreesfuerzo en el pago de alquiler, teniendo en cuenta el porcentaje de hogares en alquiler de la comunidad autónoma que destina más del 40% de los ingresos netos del hogar al pago del alquiler de la vivienda habitual.

De esta forma, Cataluña recibe 59 millones de euros, el País Vasco 15,5 millones de euros, Navarra, 6,6 millones de euros, Galicia (gobernado por el PP) 5,1 millones de euros y Asturias, 2,9 millones de euros.