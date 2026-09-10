Andalucía usará agentes de inteligencia artificial para tramitar las matrículas en los colegios, las oposiciones o las tarjetas de familia numerosa

La renovación de la tarjeta de familia numerosa, las matrículas en los colegios e institutos, las inscripciones en las oposiciones, el carné joven o incluso las licencias de caza y pesca. La Junta de Andalucía transformará los 25 trámites más habituales de la ciudadanía con la incorporación de agentes de inteligencia artificial. De esta forma, se podrán completar desde el móvil "en menos de cinco minutos" estos procedimientos. Así lo ha anunciado el consejero de Inteligencia Artificial y Función Pública, José Antonio Nieto, durante el esbozo de sus principales líneas de actuación en esta legislatura.

“La Revolución Digital que estamos llevando a cabo no es en ningún caso para digitalizar la burocracia actual, sino para eliminarla”, resume el consejero José Antonio Nieto cuyo departamento ha realizado un análisis de los 25 trámites más habituales de la población que han sido seleccionados para la primera fase de este plan de transformación. En todos ellos, durante esta legislatura, se prevé la incorporación de los agentes de inteligencia artificial.

Dentro de ese listado trámites que pasarán a ser gestionados a través de la IA, destacan especialmente la renovación de la tarjeta de familia numerosa, las matrículas de los centros educativos de primaria y secundaria, las tarjetas de transportes para jóvenes, el carné joven, las licencias de caza y pesca, las demandas de empleo, las tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad, las tarjetas Andalucía 65 (dirigida a personas mayores), los centros de participación activa o la inscripción en los procesos selectivos como las oposiciones.

José Antonio Nieto, consejero de Justicia de la Junta de Andalucía / JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE / Europa Press

Estrategia de IA para 2030

Estas medidas se enmarcan dentro de una Estrategia de Inteligencia Artificial 2030 que la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar durante esta legislatura. "Es un documento vivo, cuyo objetivo será actuar como el catalizador de la mejora en el día a día de los andaluces", ha resumido el consejero José Antonio Nieto durante su comparecencia parlamentaria.

La Junta de Andalucía ya inició el uso de la IA en el funcionamiento de la administración pública en 2025 con la incorporación del sistema JuntaGPT. En este caso se destinó al trabajo de los funcionarios incorporando una herramienta con garantías de seguridad para redactar resúmenes, analizar informes o responder escritos. También se utiliza en otros ámbitos como la detección temprana del abandono escolar, el apoyo personalizado al alumnado, el análisis de datos sanitarios o la gestión de los recursos hídricos. Ahora, el objetivo es extender sus beneficios y convertirla también en una herramienta para transformar la propia Administración.

Ahora, el Gobierno andaluz pretende dar un paso más dentro de su estrategia con la aplicación de la IA a los trámites administrativos más habituales con el objetivo de reducir los plazos y lograr una mayor eficiencia.

Ciberseguridad

Dentro de este plan de digitalización de la administración, el Gobierno andaluz tiene previsto poner en marcha una nueva estrategia de ciberseguridad orientada específicamente a una mayor protección de la sanidad, la educación o la gestión de emergencias. Del mismo modo, se completará el desarrollo del ciberescudo dirigido a las familias para proteger a los menores de contenidos violentos.

"Sufrimos 10.000 ciberataques al año, estamos entre las tres comunidades donde hay una mayor incidencia", resumió el consejero José Antonio Nieto para incidir en la necesidad de la actuación de los planes de seguridad y "blindaje" de los servicios públicos durante los próximos años.