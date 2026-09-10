La Fiscalía General del Estado alerta de la violencia del narco en Andalucía: "Hay más bandas de los Balcanes y Ucrania y no dudan en usar las armas"

La Memoria anual de la Fiscalía General del Estado de 2025 que acaba de ser presentada sigue haciendo hincapié en que Andalucía tiene un problema con el narcotráfico. Tilda a la Comunidad Autónoma como el territorio donde esta actividad es "más visible", "atendiendo a la exhibición" de las narcolanchas que operan, ya no solo en el Estrecho, sino "que se desplazan a provincias como Huelva, Almería y Málaga". Además, se han constatado una mayor presencia de bandas de los Balcanes y Ucrania, lo que ha causado "alarma" entre los fiscales: "Bandas profesionalizadas dedicadas en muchos casos a los vuelcos, que no dudan en usar el armamento que portan, no solo contra otros clanes, sino abiertamente contra los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad".

La Fiscalía explica que "la violencia y la pérdida de respeto al principio de autoridad" por parte del narcotráfico "es cada vez más visible y se siguen dando situaciones límite que no se alejan de la crisis vivida en Barbate en 2023 con el asesinato de dos guardias civiles, sino que siguen abusando de la violencia y provocando muertes, como el asesinato el pasado 28 octubre de un agente de la Guardia Nacional Republicana de Portugal con una narcolancha que le embistió y que además dejó otros tres heridos, vinculado al narcotráfico en el Guadiana y al lado de la frontera española".

Los fiscales andaluces han mostrado "su alarma" por la mayor "presencia de armas de fuego e incautación de armas de guerra junto a todo tipo de alijos", algo en lo que también hacen hincapié los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde hace tiempo. Esto alarma se muestra también "con la constatación de la mayor presencia de personas de países de los Balcanes o de Ucrania organizados en bandas profesionalizadas dedicadas en muchos casos a los vuelcos".

La memoria destaca la gran cantidad de armas de guerra. Ejemplifica con la incautación de 4 fusiles AK-47 (Kalashnikov) en Jerez y Sanlúcar en tres operaciones distintas, 2 armas automáticas, 3 subfusiles y 3 armas cortas en Barbate; 1 fusil Zastava M70, 5 armas cortas y 2 escopetas en Chiclana".

Además, se refiere que "en Almería se refiere la incautación de 78 armas de fuego, varios subfusiles e incluso un lanzacohetes".

Sevilla no se queda atrás en las armas de fuego reflejadas por la Fiscalía y se recuerda el episodio ocurrido hace menos de un año. "Concretamente en Coria del Río se incautaron armas de guerra con las que los narcotraficantes abrieron fuego contra la policía el pasado año: el 9 de noviembre la Policía Nacional llevaba a cabo una operación contra el tráfico de hachís (se incautaron 4.500 kg) a solicitud de las autoridades portuguesas en la que los cinco narcotraficantes huidos se refugiaron en una nave en Isla Mayor, disparando a los agentes de policía con fusiles de asalto AK-47 e hiriendo de gravedad, pese a la protección del chaleco, a uno de ellos".