Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Madre soltera y vuelta al cole SevillaClases de 22 alumnosDimite alcalde de Villanueva del AriscalAuditorio Rocío JuradoAficionado del Sevilla FC insulta a ViniciusJavier Guillén, sobre La Vuelta 2027 en SevillaMapa cerveza fría SevillaToros en Canal SurEstadio Cartuja MundialRestaurante favorito Luis de la FuenteAgentes IA trámites Junta AndalucíaCresta Sahariana SevillaConstantina contra la ola de calor
instagramlinkedin

La Fiscalía General del Estado alerta de la violencia del narco en Andalucía: "Hay más bandas de los Balcanes y Ucrania y no dudan en usar las armas"

"Es cada vez más visible y se siguen dando situaciones límite que no se alejan de la crisis vivida en Barbate en 2023", advierte

Agentes de la Policía Nacional en la operación de Isla Mayor, donde días antes fueron tiroteados.

Agentes de la Policía Nacional en la operación de Isla Mayor, donde días antes fueron tiroteados. / David Arjona / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Domingo Díaz

Domingo Díaz

La Memoria anual de la Fiscalía General del Estado de 2025 que acaba de ser presentada sigue haciendo hincapié en que Andalucía tiene un problema con el narcotráfico. Tilda a la Comunidad Autónoma como el territorio donde esta actividad es "más visible", "atendiendo a la exhibición" de las narcolanchas que operan, ya no solo en el Estrecho, sino "que se desplazan a provincias como Huelva, Almería y Málaga". Además, se han constatado una mayor presencia de bandas de los Balcanes y Ucrania, lo que ha causado "alarma" entre los fiscales: "Bandas profesionalizadas dedicadas en muchos casos a los vuelcos, que no dudan en usar el armamento que portan, no solo contra otros clanes, sino abiertamente contra los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad".

La Fiscalía explica que "la violencia y la pérdida de respeto al principio de autoridad" por parte del narcotráfico "es cada vez más visible y se siguen dando situaciones límite que no se alejan de la crisis vivida en Barbate en 2023 con el asesinato de dos guardias civiles, sino que siguen abusando de la violencia y provocando muertes, como el asesinato el pasado 28 octubre de un agente de la Guardia Nacional Republicana de Portugal con una narcolancha que le embistió y que además dejó otros tres heridos, vinculado al narcotráfico en el Guadiana y al lado de la frontera española".

Los fiscales andaluces han mostrado "su alarma" por la mayor "presencia de armas de fuego e incautación de armas de guerra junto a todo tipo de alijos", algo en lo que también hacen hincapié los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde hace tiempo. Esto alarma se muestra también "con la constatación de la mayor presencia de personas de países de los Balcanes o de Ucrania organizados en bandas profesionalizadas dedicadas en muchos casos a los vuelcos".

La memoria destaca la gran cantidad de armas de guerra. Ejemplifica con la incautación de 4 fusiles AK-47 (Kalashnikov) en Jerez y Sanlúcar en tres operaciones distintas, 2 armas automáticas, 3 subfusiles y 3 armas cortas en Barbate; 1 fusil Zastava M70, 5 armas cortas y 2 escopetas en Chiclana".

Además, se refiere que "en Almería se refiere la incautación de 78 armas de fuego, varios subfusiles e incluso un lanzacohetes".

Noticias relacionadas y más

Sevilla no se queda atrás en las armas de fuego reflejadas por la Fiscalía y se recuerda el episodio ocurrido hace menos de un año. "Concretamente en Coria del Río se incautaron armas de guerra con las que los narcotraficantes abrieron fuego contra la policía el pasado año: el 9 de noviembre la Policía Nacional llevaba a cabo una operación contra el tráfico de hachís (se incautaron 4.500 kg) a solicitud de las autoridades portuguesas en la que los cinco narcotraficantes huidos se refugiaron en una nave en Isla Mayor, disparando a los agentes de policía con fusiles de asalto AK-47 e hiriendo de gravedad, pese a la protección del chaleco, a uno de ellos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet confirma el regreso de las lluvias a Andalucía y una tregua del calor: Sevilla bajará de los 40 a 35 grados
  2. Andalucía detecta casi 2.000 vacantes de profesores en los institutos y abre convocatoria para cubrirlas antes del inicio de las clases
  3. Canal Sur anuncia la primera convocatoria de oposiciones en 20 años en Andalucía
  4. Darío García, jurista andaluz experto en herencias: 'Para evitar problemas es más económico y más práctico hacer testamento
  5. Las municipales reabren la guerra interna del PSOE andaluz: habrá primarias en cuatro capitales y siete grandes ciudades
  6. La DGT autoriza a las motos a circular por el arcén a 30 km/h en los atascos de las carreteras andaluzas a partir del 1 de octubre
  7. Andalucía, a la cola en el Informe PISA en el que España se hunde en ciencias, lectura y matemáticas
  8. La Guardia Civil detiene a tres hombres por su implicación en el tiroteo de Isla Cristina por un ajuste de cuentas entre clanes

La Fiscalía General del Estado alerta de la violencia del narco en Andalucía: "Hay más bandas de los Balcanes y Ucrania y no dudan en usar las armas"

La Fiscalía General del Estado alerta de la violencia del narco en Andalucía: "Hay más bandas de los Balcanes y Ucrania y no dudan en usar las armas"

Andalucía pone a prueba este curso las clases de 22 alumnos: "Intentaremos adelantar la bajada de ratio para todo Infantil y Primaria"

Andalucía pone a prueba este curso las clases de 22 alumnos: "Intentaremos adelantar la bajada de ratio para todo Infantil y Primaria"

Andalucía recurre su 'exclusión' del reparto de 90 millones para vivienda por no intervenir en los precios del alquiler privado

Andalucía recurre su 'exclusión' del reparto de 90 millones para vivienda por no intervenir en los precios del alquiler privado

El PSOE andaluz y UGT sellan la paz después de que el sindicato le pidiera facilitar la investidura de Juanma Moreno: "Estamos muy preocupados por los efectos del pacto PP-Vox"

El PSOE andaluz y UGT sellan la paz después de que el sindicato le pidiera facilitar la investidura de Juanma Moreno: "Estamos muy preocupados por los efectos del pacto PP-Vox"

El primer National Day de Gibraltar sin Verja: calma en la frontera pero cuentas pendientes con parados y pensionistas

El primer National Day de Gibraltar sin Verja: calma en la frontera pero cuentas pendientes con parados y pensionistas

La Junta de Andalucía reactivará la Ley de Ciencia para que la inversión en I+D escale hasta el 2% del PIB

La Junta de Andalucía reactivará la Ley de Ciencia para que la inversión en I+D escale hasta el 2% del PIB

Afrontar la vuelta al cole desde el hogar de una madre soltera: "La gente se cree que tenemos ayudas, pero es un bulo"

Vox deja en el aire el acuerdo con el PP para desbloquear el Defensor del Pueblo Andaluz tras dos años: "No tenemos especial interés"

Vox deja en el aire el acuerdo con el PP para desbloquear el Defensor del Pueblo Andaluz tras dos años: "No tenemos especial interés"
Tracking Pixel Contents