La Junta de Andalucía reactivará la Ley de Ciencia para que la inversión en I+D escale hasta el 2% del PIB

La Comisión Parlamentaria de Universidad, Industria, Energía e Innovación, celebrada este jueves en el Parlamento Andaluz y la primera de la legislatura, ha servicio para que el responsable de la cartera, Jorge Paradela, ponga sobre la mesa cuáles son sus principales retos para los próximos cuatro años. El consejero asume nuevas competencias, entre las que destaca la de Universidad, en pleno debate sobre la financiación para la pública, tema que ha centrado el debate con los portavoces del resto de formaciones políticas.

Dentro de su intervención, Paradela ha destacado, entre sus objetivos, la reactivación "cuanto antes" de la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Andalucía (Ley Activa), que hubo de pararse por la convocatoria electoral, como pasara también con la de Turismo. La iniciativa legislativa, ha indicado, “se verá acompañada del Programa integral de atracción, retención y consolidación del talento investigador que ofrecerá condiciones atractivas a investigadores de prestigio y trayectoria internacional para que contribuyan a generar riqueza y valor en nuestra tierra”.

Trade como conector estratégico de las empresas

Al mismo tiempo, ha añadido que, antes de que finalice 2026, se lanzarán nuevas convocatorias de ayudas que permitirán activar cerca de 80 millones en investigación y transferencia, entre las que se encuentra la segunda convocatoria de las Unidades de Excelencia y de Investigación Competitiva del Sistema Andaluz del Conocimiento.

En su exposición, también ha aseverado que la Junta aspira a “convertir la innovación en un rasgo estructural de nuestra economía y nuestro objetivo es conseguir que la inversión en I+D+I se incremente hasta el 2% del PIB”, ha puntualizado el consejero. Para avanzar en esa meta, la Consejería trabaja en afianzar el ecosistema que forman universidades, clústeres de innovación, industria y parques científicos y tecnológicos, con Andalucía Trade como conector estratégico con las empresas. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2024, este porcentaje se situaba en el 1,1%.

Desarrollo de la LUPA, que obliga a tener un B2

Con respecto al tema de Universidad, como línea prioritaria, Paradela ha asegurado que se abordará el desarrollo de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), aprobada en la pasada legislatura. Entre todas sus medidas hay una que generó especial controversia entre universidades, rectores, profesores y alumnos. A partir del curso 2029/2030, los alumnos estarán obligados a acreditar un nivel B2 o superior de una lengua extranjera para poder obtener un título universitario. La ley no exige que el idioma extranjero sea el inglés, pero sí será el más común, puesto que es el que más se estudia en los colegios españoles.

“Reforzaremos nuestro compromiso con un asunto de calado como es el de la financiación universitaria. Y con esa intención hemos creado una Dirección General específica de Financiación, Infraestructuras y Recursos Universitarios. Nuestro compromiso es el de seguir avanzando, de manera consensuada, en ese modelo, teniendo en cuenta los recursos, pero también los resultados e indicadores de éxito”, ha aseverado.

Programas por 1.600 millones de euros

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación ha avanzado además que el Ejecutivo autonómico reforzará Andalucía como “gran región industrial y tecnológica del sur de Europa, gracias al conocimiento, la energía limpia y los recursos estratégicos” con el desarrollo de distintos programas y líneas de incentivos que superan los 1.600 millones de euros.

Paradela ha explicado que la fusión de competencias en esta nueva cartera responde a tres objetivos: más prosperidad económica, más autonomía estratégica en energía y materias primas y más liderazgo basado en el conocimiento. En ese sentido, ha detallado que el objetivo es “convertir a Andalucía en el gran espacio europeo donde el conocimiento generado en las universidades se transforme en innovación, la innovación en industria, la energía en ventaja competitiva y todo ello en inversión, empleo y prosperidad”.

Durante su intervención, ha querido detallar el estado en el que se encuentra esa inyección de más de 1.600 millones, asegurando que la Consejería gestiona actualmente 56 iniciativas o programas de apoyo con un presupuesto asociado de 993 millones de euros, a los que se suman otros 31 que se encuentran en cartera con un presupuesto de 623 millones.

Para llevar a cabo todas estas iniciativas, la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación queda articulada en tres Secretarías Generales y cinco Direcciones Generales, a las que se adscriben Andalucía Trade, la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), la Fundación Andalucía Emprende, la Agencia IDEA, Veiasa y los parques científico-tecnológicos de Sevilla TechPark y Aerópolis y el de las Ciencias de la Salud de Granada.