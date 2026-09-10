El primer National Day de Gibraltar sin Verja: calma en la frontera pero cuentas pendientes con parados y pensionistas

La plaza de Casemates, la plaza de los desfiles militares por antonomasia en el Peñón, vuelve a ser este miércoles el corazón de Gibraltar. Como cada 10 de septiembre, los llanitos se reúnen para celebrar su día, ondear sus banderas y reivindicar una identidad hecha a retazos de todos los pueblos que han habitado esta Roca que desde 1713 es británica. Lo harán acompañados de una delegación de políticos británicos de todo el arco parlamentario, como es tradición. Pero esta vez hay algo distinto: es el primer National Day sin la Verja. Y también será el último con Fabián Picardo como ministro principal del Peñón, después de anunciar su retirada de la primera línea política tras quince años al frente del Gobierno gibraltareño. El discurso será emotivo pero también reinvindicativo de los resultados que, para las autoridades de la colonia, se han conseguido tras el histórico acuerdo que entró en vigor el pasado 15 de julio: no se ha cedido ni un centímetro de soberanía británica y se ha resuelto ese atolladero en que se había convertido la frontera con cada tensión entre países.

La Verja condicionaba la vida diaria, el trabajo de miles de familias y la relación con la comarca vecina. Hoy, el escenario ha cambiado. El paso que durante décadas separó dos realidades -y dos economías muy distintas- ha derivado en estas primeras semanas de vigencia en un tránsito más o menos fluido. "España y Gibraltar, junto con la Unión Europea y el Reino Unido, se han sentado todos juntos a una mesa para negociar un Tratado que funcione para todos", traslada Picaro en su último mensaje para el National Day.

Este jueves Casemates volverá a ser una fiesta de música, banderas y el ir y venir de turistas, una jornada que muchos gibraltareños vivirán con orgullo y cierta sensación de alivio. El acuerdo con Reino Unido y la Unión Europea abre una etapa de oportunidades y más conexión con la Unión Europea, un club del que nunca quisieron salir, como se reflejó en el masivo no al Brexit el 23 de junio de 2016. "Cuando el Reino Unido votó a favor de salir de la Unión Europea, la mayoría de nosotros habíamos votado quedarnos. No fue decisión nuestra marcharnos, pero se convirtió en nuestro problema, un problema que ha consumido una década del tiempo de este Gobierno", refleja Picardo en su discurso.

Vecinos de la Línea pasan a Gibraltar sin detenerse en el tradicional control en la frontera, en una imagen tomada en el primer día sin Verja. / Rocío Ruz / Europa Press

La década postBrexit ha condicionado la vida en el Peñón, pero también en el territorio vecino. "Cuando las colas en la frontera eran largas, hicisteis cola u os quedasteis en casa. Cuando la incertidumbre fue peor, seguisteis abriendo negocios y trabajando. Me disteis algo que pude llevar a cada negociación y que ningún argumento jurídico podría haberme dado: un Gibraltar que sabe de forma clara, evidente e inquebrantable lo que quiere y lo que nunca aceptará. Queda mucho por hacer. Siempre queda", escribe en su discurso el político llanito.

Al otro lado de la antigua frontera, en La Línea y el Campo de Gibraltar, la desaparición de los controles ha traído una tranquilidad largamente esperada para los más de 15.000 trabajadores transfronterizos, pero, como vienen alertando las autoridades locales desde el primer día, todavía quedan por resolver los flecos, los que más preocupan son los que afectan a parados y pensionistas por lo que tiene que ver con el poder adquisitivo y el nivel de renta en La Línea y el Campo de Gibraltar en general.

Más turistas a un lado y otro, en La Línea y en Gibraltar

Juan Franco, alcalde de La Línea, pide tiempo para evaluar el impacto real. "Todavía es pronto, a mediados de octubre, que ya han pasado tres meses podremos ver las primeras señales en todos los ámbitos", traslada. Como observador privilegiado, el regidor linense sí certifica que "las primeras semanas estuvieron marcadas por los reajustes de tráfico y por algunos problemas en el paso de mercancías", pero cree que parte de esas dificultades estaban relacionadas con la adaptación inicial. "El mes de agosto ha sido un tanto irreal", advierte, porque las vacaciones y la llegada de visitantes alteran cualquier fotografía del nuevo escenario. Sin datos cerrados todavía, las primeras cifras del verano 2026 hablan de un mayor número de visitantes a ambos lados.

Sin datos cerrados todavía, las primeras cifras del verano 2026 hablan de un mayor número de visitantes a ambos lados

España completará las pensiones con un fondo que pagará a futuro la UE

Manuel Triano, secretario del Grupo Transfronterizo, cree que el principal cambio ha sido precisamente alcanzar un nuevo estatus largamente añorado durante años. "La gente ya ha normalizado la no existencia de la Verja", explica. La tranquilidad de no depender de una cola, de un atasco o de una decisión política de última hora es, a su juicio, uno de los grandes logros del acuerdo.

Pero el nuevo tiempo también deja deberes pendientes. Triano señala dos asuntos especialmente sensibles: las prestaciones por desempleo y las pensiones. Uno de los principales flecos que ha dejado la aplicación del tratado está en las prestaciones por desempleo. Hasta ahora, los trabajadores transfronterizos que perdían su empleo en Gibraltar podían solicitar en España la prestación generada con sus cotizaciones en el Peñón, al amparo de la normativa europea que permitía elegir entre el país donde se trabajaba y el país de residencia. El nuevo marco cambia ese esquema: primero deben acudir al sistema de protección por desempleo llanito y, una vez agotada esa prestación, podrían acceder a las ayudas que les correspondan en España. El problema, según explica Triano es que ambos sistemas no son equivalentes. Gibraltar vive una situación cercana al pleno empleo y su prestación por desempleo está pensada para un mercado laboral muy diferente: tiene una duración máxima de 13 semanas y una cuantía de unas 62,70 libras semanales, alrededor de 300 euros al mes.

CCOO en el Campo de Gibraltar ha remitido una carta al Ministerio de Trabajo para reclamar, como se habló en las mesas de negociación, un "mecanismo compensatorio para corregir" las prestaciones por desempleo de los trabajadores transfronterizos que se quedan en paro

"Pasar a cobrar esta pensión puede suponer una pérdida importante de ingresos precisamente en un momento de vulnerabilidad", razona el también líder de CCOO en el Campo de Gibraltar. Al respecto de este asunto, el sindicato ha remitido una carta al Ministerio de Trabajo para reclamar -como según Triano se habló en las mesas de negociación- un "mecanismo compensatorio para corregir esta situación".

El otro gran asunto pendiente son las pensiones. El tratado reconoce la necesidad de corregir el desequilibrio que existía entre los trabajadores españoles que habían cotizado en Gibraltar y los residentes en el Peñón, que cuentan con unas condiciones distintas. El compromiso pasa por crear un mecanismo que permita complementar determinadas pensiones hasta alcanzar las mínimas españolas, en función del tiempo cotizado, pero el desarrollo práctico todavía está pendiente. Triano reclama que se concrete cuanto antes la normativa que debe regular ese complemento y quién asumirá cada parte del coste. La solución planteada por España pasa por que sea la Seguridad Social española quien adelante ese pago al pensionista, mientras Reino Unido y la Unión Europea articulan el fondo financiero previsto en el acuerdo. "Aunque estas negociaciones a nivel europeo llevan su tiempo", apunta. Para los trabajadores, la clave es saber de forma concreta cuánto cobrará una persona cuando se jubile después de haber cruzado durante décadas la frontera para ganarse la vida.

La Verja cayó en una noche de ceremonia y abrazos, de muchas fotografías e imágenes para la épica. Ahora queda lo todo eso que hay que solucionar con menos flashes y con mucha letra pequeña.