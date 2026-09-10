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El PSOE andaluz y UGT sellan la paz después de que el sindicato le pidiera facilitar la investidura de Juanma Moreno: "Estamos muy preocupados por los efectos del pacto PP-Vox"

Partido y sindicato retoman su sintonía institucional tras el malestar generado por la propuesta sindical de abstención y se compromete a una dinámica de comunicación más fluida para abordar los retos sociales de la comunidad

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y el secretario general de UGT Andalucía, Óskar Martín, se reúnen para analizar la situación sociolaboral de Andalucía en la sede de UGT en Sevilla.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y el secretario general de UGT Andalucía, Óskar Martín, se reúnen para analizar la situación sociolaboral de Andalucía en la sede de UGT en Sevilla. / Raul Caro / EFE

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Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

Unidad y sintonía. Esto ha sido lo que los secretarios del PSOE-A, María Jesús Montero, y de UGT-A, Oskar Martín, han querido demostrar este jueves después de las diferencias que se produjeron entre ambas organizaciones después de que el sindicato pidiera al partido que se abstuviera para favorecer la investidura del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Tras el pacto con Vox, abren una nueva etapa.

Ambas formaciones comparten multitud de militantes, sin embargo, la carta de Martín tras las elecciones andaluzas en la que pedía un gran acuerdo que "trascienda de cualquier cálculo partidista" no sentó bien en San Vicente. El rechazo fue absoluto por parte de los socialistas que recibieron esa misiva con "sorpresa". En aquel momento, el PSOE-A no se puso en contacto con el sindicato y ahora buscan limar las asperezas.

"Las relaciones entre PSOE y UGT han sido absolutamente cordiales, de compartir proyectos, de fraternidad y de sinergia en las actuaciones que llevamos más allá de que la independencia de ambas organizaciones lleva a que a veces haya elementos en los que no coincidamos al 100%", ha defendido Montero a preguntas de los medios. Así, ha señalado que "los sindicatos son más necesarios que nunca para equilibrar mecanismos del poder".

UGT y PSOE se centran en vivienda y servicios públicos

Ambas formaciones retoman los contactos con una reunión de las dos ejecutivas con varios puntos fundamentales sobre la mesa: la vivienda y la defensa de los servicios públicos en la comunidad autónoma. De hecho, aunque Montero ha confesado no recordar cuándo fue el último encuentro entre ambas formaciones, ha defendido que "hay muchas reuniones entre el Partido Socialista y la UGT", así como entre ella y Martín.

El encuentro se enmarca en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que plantea el sindicato junto a otras organizaciones para frenar el "crecimiento del precio de la vivienda quitándole poder adquisitivo a los trabajadores de la vivienda", como ha explicado Martín. "Vamos a intensificar una dinámica de comunicación y de relaciones, que creemos que se puede mejorar mucho con la coordinación", ha insistido Montero.

Esta primera toma de contacto entre ambas ejecutivas será, como ha confesado Montero, "preludio de muchas otras reuniones". "Hay muchos temas que nos preocupan a ambas organizaciones y que son retos que tenemos que abordar conjuntamente", ha aclarado. La líder del PSOE-A ha definido la relación como la de una familia: "El núcleo de lo que son nuestros valores y de lo que son nuestras prioridades políticas se comparte totalmente".

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Además de sobre vivienda, ambos han manifestado la preocupación de sus organizaciones respecto a la calidad de la educación o la sanidad pública en la comunidad autónoma. "En el pacto del PP con Vox hay cuestiones que a la UGT nos preocupa especialmente", ha puntualizado el líder sindicalista. Así, la socialsita ha aplaudido las "prioridades políticas" de ambos "se comparten totalmente".

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