Vox deja en el aire el acuerdo con el PP para desbloquear el Defensor del Pueblo Andaluz tras dos años: "No tenemos especial interés"

El Defensor del Pueblo Andaluz cumple este mes dos años con el mandato caducado y sin visos de una próxima renovación. Hace tiempo que el defensor, Jesús Maeztu, pone velitas para poder ser sustituido en su cargo, pero estas no dan fruto. Vox, que ha entrado en el Gobierno de la Junta de Andalucía, ha confirmado que la renovación de estos cargos no es una de sus prioridades en un futuro próximo.

Renovar al defensor del pueblo es uno de los retos de la legislatura que comienza. El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, destacó tras las elecciones de mayo que este es un "bloqueo absurdo". Así aplaudió que la suma de PP y Vox podría facilitar la situación, aun así defendió su voluntad de dialogar "con todas las fuerzas políticas para intentar llegar a un acuerdo lo antes posible y desbloquear el nombramiento".

Maeztu, de 83 años, ha dado múltiples ultimátums al Parlamento autonómico para pedir su relevo al frente de la institución. Este profesor universitario jubilado lleva más de 10 años en el cargo y ya en 2024 presentó un informe con el objetivo de que su renovación pudiera producirse de forma "limpia". Sin embargo, han pasado dos años y sus señorías todavía no han alcanzado un acuerdo al respecto.

PP y Vox aparcaron el acuerdo

"Estamos en lo que verdaderamente ocupa y preocupa a los españoles", ha defendido el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, a preguntas de los medios en una rueda de prensa. Así, el dirigente del partido de extrema derecha ha señalado que en su formación no tienen "especial interés" en poner nombre al Defensor del Pueblo o a otros cargos dependiente de la Cámara autonómica.

Las negociaciones entre el PP y Vox por este tema comenzaron y fracasaron en la anterior legislatura. Hace ahora un año, en septiembre de 2025, los populares propusieron a la, hasta julio de ese mismo años, presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García. Sin embargo, no le valían los apoyos de su mayoría absoluta, ya que se necesita el respaldo de tres quintas partes del Parlamento, y no consiguió la suma de ningún grupo.

Desde la izquierda se denunció que García había concurrido en las listas del PP de Cádiz a la Alcaldía con Teófila Martínez y desde Vox se denunció su pasado en la Cruz Roja. No importaron los esfuerzos del PP, que defendía que "ha dedicado una parte muy importante de su vida a la defensa y protección de las personas más vulnerables", las formaciones de la derecha no consiguieron alcanzar un acuerdo al respecto.

El PP espera que el relevo llegue pronto

Desde el PP, Toni Martín ha asegurado que la voluntad de su grupo es que "en este periodo de sesiones" se renueven los órganos de extracción parlamentaria, entre ellos la Defensoría. Así, el portavoz de los populares ha puntualizado que lo harán "sin prisa, pero sin pausa, en las próximas semanas o meses" y que prestarán especial atención a algunas renovaciones obligadas como la del Defensor del Pueblo.

No es la primera vez que la sustitución de un defensor del pueblo da quebraderos de cabeza. En Navarra las responsabilidades estuvieron en funciones durante siete años, algo que Maeztu siempre ha apuntado que espera no alcanzar. Aun así, a la prensa, el actual defensor ha señalado en alguna ocasión que, "por el bien del funcionamiento de la institución no es bueno estar en funciones".