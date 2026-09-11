Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reparto costes obras Estadio CartujaPlanta residuos SevillaCifras auditorio Rocío JuradoObras Metro SevillaEducación especial de Sevilla sin transporteMueres por calor en SevillaCentros de datos en AndalucíaCrónica Bienal de FlamencoPrevia Sevilla FC-ValenciaInvento jóvenes El CerezoPrisión tiroteo Isla CristinaToros en Canal SurRestaurante favorito Luis de la FuenteAgentes IA trámites Junta AndalucíaNational Day GibraltarCamiseta Forever Green BetisMultas bajas emisiones Cartuja
instagramlinkedin

EDUCACIÓN PÚBLICA

Andalucía ofrece más de 8.100 plazas vacantes de Formación Profesional: fechas y grados disponibles

Los interesados podrán presentar su solicitud hasta el 14 de septiembre y las plazas se adjudicarán el martes 15

En las Jornadas se da información sobre titulaciones universitarias, ciclos formativos y salidas profesionales para todos aquellos alumnos.

En las Jornadas se da información sobre titulaciones universitarias, ciclos formativos y salidas profesionales para todos aquellos alumnos. / GOBIERNO DE ARAGÓN / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

La Consejería de Educación ha abierto este viernes un nuevo periodo de solicitudes para cubrir 8.118 plazas vacantes de Formación Profesional en Andalucía. Se trata de ciclos formativos en oferta completa que todavía cuentan con puestos escolares disponibles y que no tienen lista de espera.

Las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el lunes 14 de septiembre, preferentemente a través de la Secretaría Virtual de los centros educativos andaluces. Podrán optar a estas plazas quienes cumplan los requisitos de acceso a los ciclos de grado básico, medio o superior, incluidos los jóvenes que participaron en el proceso ordinario de junio y continúan en lista de espera.

Del total de vacantes, 3.383 corresponden a grados básicos, 3.086 a grados medios y 1.649 a grados superiores. Por familias profesionales, las que concentran un mayor número de plazas disponibles son Administración y Gestión, con 2.072; Hostelería y Turismo, con 1.181; Informática y Comunicaciones, con 844; Agraria, con 767; y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, con 561.

Entre los ciclos de grado básico destacan Servicios Administrativos, con 670 plazas; Informática y Comunicaciones, con 487; Agro-jardinería y Composiciones Florales, con 356; Cocina y Restauración, con 252; y Electricidad y Electrónica, con 232.

En los grados medios, el ciclo con más vacantes es Gestión Administrativa, que dispone de 999 plazas. Le siguen Atención a Personas en Situación de Dependencia, con 224; Cocina y Gastronomía, con 180; Servicios en Restauración, con 165; Elaboración de Productos Alimenticios, con 137; y Sistemas Microinformáticos y Redes, con 135.

En cuanto a los grados superiores, Administración y Finanzas concentra 280 vacantes, seguida de Guía, Información y Asistencias Turísticas, con 215; Asistencia a la Dirección, con 123; Dirección de Servicios en Restauración, con 102; Dirección de Cocina, con 101; y Animación Sociocultural y Turística, con 91.

Las plazas se adjudicarán el 15 de septiembre

La segunda adjudicación de vacantes se realizará el martes 15 de septiembre, coincidiendo con la asignación de puestos mediante lista de espera. Las personas que obtengan una plaza recibirán un SMS en el teléfono indicado en la solicitud y dispondrán de 48 horas para aceptar o rechazarla.

El proceso continuará durante las próximas semanas. Cada semana se abrirá un nuevo periodo para solicitar las plazas que continúen disponibles, que se irán actualizando hasta el 15 de noviembre. Las solicitudes podrán presentarse de jueves a lunes y las adjudicaciones se realizarán cada martes.

Noticias relacionadas y más

Si una misma persona presenta varias solicitudes durante este periodo, solo se tendrá en cuenta la última presentada. Además, quienes ya estén en lista de espera podrán mantener activa su solicitud y optar simultáneamente a estas vacantes hasta que formalicen una matrícula, momento en el que renunciarán automáticamente al resto de solicitudes en trámite.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Andalucía usará agentes de inteligencia artificial para tramitar las matrículas en los colegios, las oposiciones o las tarjetas de familia numerosa
  2. La Aemet confirma el regreso de las lluvias a Andalucía y una tregua del calor: Sevilla bajará de los 40 a 35 grados
  3. Canal Sur anuncia la primera convocatoria de oposiciones en 20 años en Andalucía
  4. Andalucía detecta casi 2.000 vacantes de profesores en los institutos y abre convocatoria para cubrirlas antes del inicio de las clases
  5. Vox deja en el aire el acuerdo con el PP para desbloquear el Defensor del Pueblo Andaluz tras dos años: 'No tenemos especial interés
  6. Andalucía, a la cola en el Informe PISA en el que España se hunde en ciencias, lectura y matemáticas
  7. El primer National Day de Gibraltar sin Verja: calma en la frontera pero cuentas pendientes con parados y pensionistas
  8. Darío García, jurista andaluz experto en herencias: 'Para evitar problemas es más económico y más práctico hacer testamento

Andalucía ofrece más de 8.100 plazas vacantes de Formación Profesional: fechas y grados disponibles

Andalucía ofrece más de 8.100 plazas vacantes de Formación Profesional: fechas y grados disponibles

Mamá Carmen: la jerezana de 80 años que ha abierto su casa en Estella del Marqués a más de un centenar de personas

Mamá Carmen: la jerezana de 80 años que ha abierto su casa en Estella del Marqués a más de un centenar de personas

Afrontar la vuelta al cole desde el hogar de una madre soltera: "La gente se cree que tenemos ayudas, pero es un bulo"

Andalucía planta batalla para blindar 10.000 millones de inversión en centros de datos y reivindica sus energías renovables para captar nuevos proyectos

Andalucía planta batalla para blindar 10.000 millones de inversión en centros de datos y reivindica sus energías renovables para captar nuevos proyectos

Unicaja lidera con sus apps la banca digital: sus operaciones crecen un 31% en seis meses

Unicaja lidera con sus apps la banca digital: sus operaciones crecen un 31% en seis meses

El primer National Day de Gibraltar sin Verja: calma en la frontera pero cuentas pendientes con parados y pensionistas

El primer National Day de Gibraltar sin Verja: calma en la frontera pero cuentas pendientes con parados y pensionistas

La Junta de Andalucía reactivará la Ley de Ciencia para que la inversión en I+D escale hasta el 2% del PIB

La Junta de Andalucía reactivará la Ley de Ciencia para que la inversión en I+D escale hasta el 2% del PIB

Andalucía usará agentes de inteligencia artificial para tramitar las matrículas en los colegios, las oposiciones o las tarjetas de familia numerosa

Tracking Pixel Contents