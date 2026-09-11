Andalucía ofrece más de 8.100 plazas vacantes de Formación Profesional: fechas y grados disponibles

La Consejería de Educación ha abierto este viernes un nuevo periodo de solicitudes para cubrir 8.118 plazas vacantes de Formación Profesional en Andalucía. Se trata de ciclos formativos en oferta completa que todavía cuentan con puestos escolares disponibles y que no tienen lista de espera.

Las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el lunes 14 de septiembre, preferentemente a través de la Secretaría Virtual de los centros educativos andaluces. Podrán optar a estas plazas quienes cumplan los requisitos de acceso a los ciclos de grado básico, medio o superior, incluidos los jóvenes que participaron en el proceso ordinario de junio y continúan en lista de espera.

Del total de vacantes, 3.383 corresponden a grados básicos, 3.086 a grados medios y 1.649 a grados superiores. Por familias profesionales, las que concentran un mayor número de plazas disponibles son Administración y Gestión, con 2.072; Hostelería y Turismo, con 1.181; Informática y Comunicaciones, con 844; Agraria, con 767; y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, con 561.

Entre los ciclos de grado básico destacan Servicios Administrativos, con 670 plazas; Informática y Comunicaciones, con 487; Agro-jardinería y Composiciones Florales, con 356; Cocina y Restauración, con 252; y Electricidad y Electrónica, con 232.

En los grados medios, el ciclo con más vacantes es Gestión Administrativa, que dispone de 999 plazas. Le siguen Atención a Personas en Situación de Dependencia, con 224; Cocina y Gastronomía, con 180; Servicios en Restauración, con 165; Elaboración de Productos Alimenticios, con 137; y Sistemas Microinformáticos y Redes, con 135.

En cuanto a los grados superiores, Administración y Finanzas concentra 280 vacantes, seguida de Guía, Información y Asistencias Turísticas, con 215; Asistencia a la Dirección, con 123; Dirección de Servicios en Restauración, con 102; Dirección de Cocina, con 101; y Animación Sociocultural y Turística, con 91.

Las plazas se adjudicarán el 15 de septiembre

La segunda adjudicación de vacantes se realizará el martes 15 de septiembre, coincidiendo con la asignación de puestos mediante lista de espera. Las personas que obtengan una plaza recibirán un SMS en el teléfono indicado en la solicitud y dispondrán de 48 horas para aceptar o rechazarla.

El proceso continuará durante las próximas semanas. Cada semana se abrirá un nuevo periodo para solicitar las plazas que continúen disponibles, que se irán actualizando hasta el 15 de noviembre. Las solicitudes podrán presentarse de jueves a lunes y las adjudicaciones se realizarán cada martes.

Si una misma persona presenta varias solicitudes durante este periodo, solo se tendrá en cuenta la última presentada. Además, quienes ya estén en lista de espera podrán mantener activa su solicitud y optar simultáneamente a estas vacantes hasta que formalicen una matrícula, momento en el que renunciarán automáticamente al resto de solicitudes en trámite.