La Junta de Andalucía anuncia un nuevo aumento de la financiación a las universidades públicas en 2027: "Se incluirán todos los compromisos adoptados"

La financiación de las universidades públicas andaluzas ha sido el principal punto de conflicto entre la comunidad universitaria y el Gobierno de Juanma Moreno. Este viernes el presidente autonómico ha anunciado la voluntad de su Ejecutivo de que el presupuesto de las instituciones públicas vuelva a crecer este año y lo haga el doble que el pasado ejercicio.

El presidente de la Junta de Andalucía ha participado este viernes en el acto de inicio de curso académico de la Universidad de Granada. Además del rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, en el acto también han estado otros rectores como la de la Hispalense, Carmen Vargas, o el de la UPO y líder de los rectores andaluces, Francisco Oliva, para conocer los anuncios del presidente.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una foto de familia. / Joaquín Corchero / Europa Press

La Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, de la que en esta nueva legislatura dependen las competencias, y la Consejería de Hacienda han acordado incluir todos los "todos los compromisos adoptados y acordados hasta el momento". El objetivo es consolidar "así un incremento con destino al modelo de financiación de las universidades", "El modelo de financiación al menos duplicará el incremento que ya tuvo en el año 2026", ha confirmado Moreno.

La universidad reclama más financiación

Este año, la financiación de las universidades andaluzas se ha situado en los 1.826 millones de euros, una 33% más que en 2018, pero que desde la comunidad universitaria se denunció por escasa. De hecho, fueron muchos los que salieron a la calle en el mes de abril para exigir que creciera la inversión para poder hacer frente a los retos que se enfrentan como los complementos o la digitalización.

Académicos durante en el acto de apertura del curso universitario 2026-2027. / Joaquín Corchero / Europa Press

El objetivo del crecimiento de la financiación para las 10 universidades públicas de la comunidad autónoma es dar cobertura al "importante gran incremento" en todas las retribuciones de los empleados públicos, que alcanza el 5,5% del mismo. Además, estos nuevos fondos también servirán para reforzar la sostenibilidad financiera y presupuestaria de los centros que arrastran complicaciones económicas.

Otro paquete para innovación

"Seguiremos aumentando la apuesta por la investigación y la innovación", ha defendido. A esta subida presupuestaria, el presidente ha sumado otro paquete de 80 millones de euros. Esta partida, que será efectiva antes se culmine es año, como ha descrito el propio Moreno, "para contratar personal investigador, financiar equipamiento científico, actuaciones de transferencia y unidades de excelencia".

Hace tiempo que la situación económica de las universidades andaluzas es compleja. Es el caso de la Universidad de Málaga. El endeudamiento prolongado de la institución, que cuenta con 27 millones de deuda y 17 millones en gastos de ejercicios anteriores sin pagar, hizo que la Junta tuviera que ejecutar un rescate. En concreto, el Consejo de Gobierno andaluz tuvo que aprobar el traspaso de 48,5 millones para salvar la situación.

Las críticas han continuado en este tiempo. El pasado día, la rectora de la US una financiación "real, suficiente y estable" a la Junta en el acto de apertura de curso de la Hispalense ante el consejero del ramo, Jorge Paradela. De hecho, Vargas reconoció que atraviesan una "situación financiera compleja" y subrayó la importancia de "recuperar la estabilidad económica" de su institución, pero también del resto.