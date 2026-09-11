Mamá Carmen: la jerezana de 80 años que ha abierto su casa en Estella del Marqués a más de un centenar de personas

Su nombre real es Carmen Gómez, pero la inmensa mayoría de sus conocidos, amigos y vecinos la llaman por el nombre que se ha ganado tras largos años de solidaridad y hospitalidad: Mamá Carmen. Un apelativo que esta jerezana de 80 años residente en Estella del Marqués ha recibido tras dedicar gran parte de su vida a acoger a más de un centenar de personas venidas de todos los rincones del mundo de forma completamente altruista y con el único objetivo de brindarles ayuda y apoyo.

"Yo abro la puerta y el que quiera entrar, que entre. Siempre he sido así, nunca he tenido un duro, pero no me importa", ha asegurado la propia Carmen Gómez a Antena 3 Noticias desde su vivienda de Estella del Marqués, que ha visto pasar durante sus últimos 40 años a decenas de personas de todas las nacionalidades en busca de un plato caliente, una cama o algo de ayuda.

Una casa abierta en Estella del Marqués para ayudar a los demás

Carmen Gómez tiene cuatro hijos, pero su familia está compuesta por muchos miembros más. Personas que buscaban un trabajo, un lugar en el que dormir o una cara amable con la que refugiarse, y que encontraron en este rincón gaditano a una madre que les guio, acompañó y les hizo sentir que no estaban solos y que siempre tendrían un lugar al que acudir y en el que refugiarse.

Así, en su vivienda han dormido personas de todas las edades y procedencias, venidas de entornos como Bolivia, Paraguay, Honduras, Guinea Ecuatorial, Ecuador, Perú y otros tantos lugares, para los que Carmen siempre tuvo un hueco en su hogar.

Una solidaridad que nació desde niña para Mamá Carmen

Una pasión por ayudar sin pedir nada a cambio que Carmen siente desde que tiene recuerdos, pues ella misma ha explicado a Antena 3 Noticias que, cuando apenas era una niña, acabó entregándole a una mujer que vio necesitada todos los boniatos que su familia guardaba para comer, a pesar de que ellos mismos apenas tenían para alimentarse.

Un sentimiento de solidaridad que creció aún más cuando, hace casi cuatro décadas, Carmen acogió en su casa a una estudiante estadounidense de intercambio que acababa de llegar a España, a la que se sumaron más tarde otras jóvenes por la relación de su hija con la Filología Inglesa.

La muerte de su marido y una nueva red de apoyo

Además, cuando Mamá Carmen apenas tenía 45 años, perdió a su marido, Manuel Huertas, conocido como Lolo, lo que le hizo ver lo importante que era tener una buena red de apoyo para superar las adversidades.

Durante esta etapa, Carmen tuvo el apoyo, entre otras muchas personas, del sacerdote de la parroquia, Antonio Pichardo Hidalgo, que era muy amigo de su marido y que, tras su muerte, le insistió en que debía mantenerse activa.

Esto hizo que Carmen se sumara a sus iniciativas solidarias hasta, incluso, acompañar al párroco a Ecuador, donde ejercía como misionero y donde vio de cerca los estragos que la extrema pobreza y la falta de oportunidades generaba en la ciudadanía, y lo necesaria que es la solidaridad para salir adelante.

Un ejemplo de bondad y entrega en Jerez

Así, una vez que llegó a España, empezó a acoger en su hogar a todas aquellas personas que necesitaban apoyo de forma completamente gratuito.

No importaba que su economía fuera ajustada, Mamá Carmen siempre ha tenido claro que cada esfuerzo y gasto merece la pena si con ello consigue que estas personas mejoren su destino.

Mamá Carmen: la jerezana de 80 años que ha abierto su casa en Estella del Marqués a más de un centenar de personas / Antena 3 Noticias

Una entrega que ha hecho de Mamá Carmen todo un emblema de Jerez y un ejemplo de que la bondad aún existe y que, con ella, se puede salvar cualquier obstáculo que la vida ponga por delante.