Los directores andaluces ante el batacazo del Informe PISA: "La bajada de la ratio es la mejor receta que hay para combatir estos malos resultados"

En una clase de Secundaria no hay treinta alumnos sentados frente a un profesor. No solo. La foto fija que ve el docente cuando llega a clase va más alla. Hay estudiantes con necesidades educativas específicas, problemas de convivencia, situaciones familiares complicadas, casuísticas sobre salud mental y niveles académicos muy distintos. Y ahí coloca José Madero, presidente del sindicato Asadián, una asociación sindical de la enseñanza pública en Andalucía, una de las claves para empezar a revertir los resultados: bajar la ratio para tener menos alumnos por clase. El Informe PISA 2025 vuelve a dejar a Andalucía en el tramo bajo de España en las tres grandes competencias. La comunidad obtiene 462 puntos en ciencias, 442 en matemáticas y 441 en lectura. En esta última queda diez puntos por debajo de España y 18 de la Unión Europea, y solo País Vasco y Comunidad Valenciana presentan peores resultados entre las comunidades con datos comparables.

"Los datos son malos, no hay que darle más vueltas", reconoce Madero. Las razones de esta fracaso sin paliativos son múltiples pero, por encima de todas, Madero señala a unas clases que reúnen hoy "un alumnado mucho más diverso", con necesidades educativas específicas, problemas de convivencia, situaciones de vulnerabilidad y dificultades emocionales que requieren una atención mucho más personalizada.

De ahí su principal receta. "Hay que desdoblar, hacer apoyos en las aulas y hacer una atención más individualizada. Pero para eso se necesitan recursos". Un instituto que necesite pasar de 20 a 24 grupos para reducir el número de estudiantes por aula puede necesitar, calcula, hasta ocho profesores más. Madero reconoce que la Junta de Andalucía ha ido aumentando recursos pero "el recurso fundamental, que es la bajada de la ratio, no llega".

"Está muy bien que miremos por su bienestar, pero también tenemos que decirles que tienen que trabajar y se tienen que esforzar".

Pero hay más causas. Para el presidente de la asociación sindical de directores de institutos públicos de Andalucía, parte de estos males se arrastran con el sistema de evaluación de la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE, impulsada en su día por la ministra Isabel Celaá en la primera legislatura del gobierno de Pedro Sánchez)), que considera complejo para alumnos, familias e incluso docentes. Y reclama recuperar algo de una palabra que durante años pareció pasada de moda: esfuerzo. "Está muy bien que miremos por su bienestar, pero también tenemos que decirles que tienen que trabajar y se tienen que esforzar". Defiende combinar metodologías y recuperar espacios para la explicación del profesor, el trabajo individual, la corrección y también la memoria. "Hay que recuperar una parte de la clase magistral. No significa estar una hora explicando. Tiene que haber una parte en la que el profesor explique, otra en la que los alumnos trabajen, otra en la que se ayuden entre ellos y otra en la que se les corrija y también tienen que estudiar y que haber una parte de memoria. No pueden hacer todo el aprendizaje por su cuenta".

Competencia lectora vs cultura de la inmediatez

La competencia lectora, uno de los grandes agujeros que muestra PISA especialmente grave en Andalucía, tiene para él otra explicación añadida: la cultura de la inmediatez. TikTok, Instagram y el consumo continuo de vídeos cortos han acostumbrado a muchos adolescentes a saltar rápidamente de un contenido a otro. "Conseguir que lean un libro es súper complicado, pero conseguir que lean varias páginas o un artículo también es difícil", sostiene el docente.

El nivel de esfuerzo ante un texto un poco más complejo se responde, por parte del niño, con desgana en muchos casos. "Cuando se encuentran con un enunciado largo en una prueba como PISA o en una evaluación de diagnóstico, muchos se cansan, dejan de leer y contestan un poco lo primero que les viene a la cabeza, sobre todo si saben que el resultado no va a tener consecuencias personales para ellos". Aclara, no obstante: "No quiere decir que sean todos. Hay muchos alumnos que trabajan, se esfuerzan y hacen las cosas bien".

"Durante mucho tiempo pensé que no se le podían poner puertas al campo y que había que integrar los móviles en el aula. Ahora, sin embargo, defiendo una posición distinta por los problemas que observo en en el día a día.

La presencia de pantallas en el colegio es un debate profundo, que ha llegado incluso a llevar al presidente del Gobierno a proponer la prohibición del acceso a plataformas digitales y redes sociales a menores de 16 años. En Andalucía, de hecho, en muchos colegios públicos dependientes el papel es un vestigio del pasado y todo el aprendizaje se hace en modo digital. "Durante mucho tiempo pensé que no se le podían poner puertas al campo y que había que integrar los móviles en el aula. Ahora, sin embargo, defiendo una posición distinta por los problemas que observo en en el día a día. En un grupo de 30 alumnos siempre termina habiendo alguien que hace una foto, la sube a Instagram con algún comentario ofensivo, otros le dan a Me gusta y terminas teniendo problemas de disciplina o incluso de acoso. Si el alumnado no tiene todavía la responsabilidad suficiente para utilizarlo correctamente, no podemos usarlo en clase", traslada.

"En el colegio no se pueden arreglar los problemas sociales, por lo menos a corto plazo"

La Junta de Andalucía, en declaraciones de la consejera de Educación, Carmen Castillo, atribuye este Informe PISA demoledor para Andalucía a la presencia de pantallas. Pero la hecatombe en PISA no sólo se explica por la presencia de móviles, ni por la ratio. Sino también, por los problemas sociales que se acumulan y que el niño lleva en la mochila y a los que la dinámica del colegio no puede dar respuesta por sí solo. En los barrios vulnerables, Madero reclama políticas sociales que acompañen al trabajo de los centros porque "desde la educación no se pueden arreglar los problemas sociales, por lo menos a corto plazo". Pero PISA también detecta un deterioro entre estudiantes de familias acomodadas, y ahí vuelve a señalar la falta de esfuerzo.

"Muchas veces pensamos en los problemas sociales de Andalucía para explicar que tengamos un nivel algo más bajo, pero no todo puede achacarse a eso. También tenemos que mirar qué estamos haciendo nosotros que no esté funcionando bien. Las aulas son ahora mucho más diversas que antes, con más problemas conductuales, de convivencia y de salud mental. El aula ha cambiado mucho y eso puede tener relación con los resultados".

Las aulas son ahora mucho más diversas que antes, con más problemas conductuales, de convivencia y de salud mental. El aula ha cambiado mucho y eso puede tener relación con los resultados

En el Informe PISA se constanta que el origen socioeconómico sigue relacionado con el rendimiento. Aun así, para Madero, "no hay un maltrato hacia los barrios vulnerables pero sí que es muy complicado pensar que una situación de vulnerabilidad social pueda arreglarse únicamente desde la educación. Los problemas sociales hay que solucionarlos antes o al mismo tiempo. Si no se actúa sobre ellos, es muy difícil que el sistema educativo pueda corregirlos solo".

José Madero pone un ejemplo como docente en aulas complejas. "He tenido alumnos a los que veía mejorar durante toda la semana y, cuando llegaban el lunes siguiente, era como si todo el trabajo de la semana anterior hubiera desaparecido". La respuesta que propone, por tanto, no cabe en una sola medida: apoyos, trabajo con las familias, límites al teléfono móvil y mayor exigencia. Y menos alumnos delante de cada profesor.

Para el docente en foco del debate a la hora de analizar los datos que arroja el informe PISA es que "tenemos un concepto mal entendido de la igualdad. No se trata de que todo el mundo llegue exactamente al mismo punto, sino de trabajar para que cada alumno llegue al máximo de sus capacidades. No hay que traumatizar al alumnado con el esfuerzo, pero sí exigir trabajo y esfuerzo".