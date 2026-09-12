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El Tiempo en Andalucía

La AEMET avisa: levante fuerte en Cádiz y temperaturas superiores de 35 grados en Andalucía para este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología prevé una jornada de intenso calor en el interior de la comunidad andaluza y alerta de riesgos por fenómenos costeros en la provincia de Cádiz

Archivo - Aviso amarillo en Cádiz por viento. Imagen de archivo.

Archivo - Aviso amarillo en Cádiz por viento. Imagen de archivo. / JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

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Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

CADIZ

Nueva jornada de calor para este sábado 12 de septiembre. Andalucía vivirá otro día con sabor veraniego con temperaturas que superarán los 35 grados en buena parte de la comunidad, además de una jornada marcada por el viento de levante y el mal estado de la mar en Cádiz, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por viento y fenómenos costeros.

El resto de la comunidad seguirá con un ambiente estable, cielos poco nubosos y temperaturas todavía elevadas, especialmente en el interior.

Alerta amarilla por levante en Cádiz

La provincia gaditana será la más afectada por el episodio de viento. El aviso amarillo estará vigente entre las 10:00 horas y la medianoche en la Campiña gaditana, el Litoral gaditano y el Estrecho, con previsión de rachas de hasta 70 kilómetros por hora, que podrán alcanzar los 80 km/h en el área del Estrecho.

Según informa la Aemet, el litoral de Cádiz y el Estrecho permanecerán en aviso por fenómenos costeros desde las 05:00 horas hasta el final del día. La AEMET prevé viento de levante de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7), especialmente intenso en zonas como el oeste de Tarifa y el sur de Trafalgar, lo que puede complicar la situación en las playas gaditanas.

En cuanto al tiempo, Cádiz tendrá una jornada con cielos poco nubosos o despejados, aunque durante las primeras horas podrán aparecer nubes bajas en el Estrecho con posibilidad de alguna llovizna ocasional. Las temperaturas apenas variarán, salvo un ligero ascenso de las máximas en el litoral atlántico.

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Máximas de 35 grados

En el resto de Andalucía continuará el ambiente veraniego. Sevilla y Córdoba rondarán los 35 grados de máxima, con mínimas cercanas a los 20 grados, mientras que el interior seguirá registrando valores elevados para mediados de septiembre. Los vientos soplarán flojos o moderados en la mayor parte de la comunidad, aunque con rachas más intensas en el entorno del Estrecho.

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