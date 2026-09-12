La Fiscalía General del Estado señala como un "foco prioritario de atención y preocupación" las extracciones ilegales en pozos de Doñana

La Memoria de la Fiscalía General del Estado aborda materias que "constituyen focos prioritarios de atención y preocupación para la especialidad". Destaca entre ellas "las detracciones ilegales de recursos hídricos en el entorno de Doñana", entre otras problemáticas como las emisiones a la atmósfera de gases fluorados de efecto invernadero y los incendios forestales.

No es algo nuevo. Las detracciones ilegales de agua en Doñana son una preocupación que lleva años mostrando la Fiscalía de Sala Especializada desde hace años. De hecho, ya en 2014 se incoaron diligencias informativas con el objetivo de que "la Unidad Técnica adscrita confeccionara un informe pericial en el que se evaluara la afección al espacio protegido de Doñana, generado por la extracción irregular de aguas por una mercantil".

Explica la Memoria que "en febrero de 2025, la fiscal delegada de medioambiente y urbanismo de Sevilla, con ocasión de los diversos procedimientos incoados sobre extracciones ilegales de agua en el entorno de Doñana que está comprendido en la provincia de Sevilla, remitió consulta a la Fiscalía de Sala sobre la interpretación del artículo 325 del Código Penal en esos casos".

Para abordar este asunto, se llevó a cabo una reunión en marzo de 2025 en la Fiscalía de Área de Jerez de la Frontera. La idea era "supervisar y coordinar esas secciones especializadas y sus criterios de actuación en la materia". La Fiscalía General del Estado explica que "las memorias de las tres provincias andaluzas mencionadas (Sevilla, Huelva y Cádiz) correspondientes a 2025 hacen expresa mención a la preocupación por las causas seguidas por extracciones ilegales de agua en ese entorno".

Sanciones valoradas en 14 millones de euros

Las extracciones ilegales son uno de los grandes problemas en Doñana. De hecho, el año pasado, casi dos después de la firma del pacto de Doñana entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, el Ministerio de Transición Ecológica hizo balance y situó en casi 1.300 las sanciones a cultivos por un uso irregular del agua, en torno a 2.000 actuaciones para cerrar pozos ilegales, y una reducción progresiva de los invernaderos ilegales que ahora ocupan sólo 547 hectáreas, la mitad que en 2020.

Las distintas campañas de control que se han llevado a cabo, reforzadas en 2023 con la puesta en funcionamiento de una nueva herramienta de lectura de los consumos de los cultivos, han conseguido ya, según este informe, la tramitación de 1.272 expedientes sanciones a cultivos legales o ilegales pero que han hecho un uso irregular del agua. Entre las sanciones impuestas y los daños causados al dominio público hidráulico estas actuaciones suman un importe de 14,2 millones de euros.

Penas de prisión de hasta dos años por las extracciones ilegales

Además de las sanciones, también se dirimen en estos procesos responsabilidades penales. Para ello se aplica por parte de la Fiscalía el artículo 325 del Código Penal. Este castiga con penas de seis meses a dos años de prisión, además de inhabilitaciones a quienes, en contra de las leyes del medio ambiente, "provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas".

En su segundo párrafo, este artículo apunta que "si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años". Incluso, "si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado".