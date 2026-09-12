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El Gobierno de Juanma Moreno proyecta nuevas exhumaciones en Andalucía pese a pactar con Vox la supresión de la ley de memoria histórica

El PP defiende que la nueva ley de concordia, pactada para 2026, logre un mayor consenso parlamentario que la normativa actual, que fue aprobada "con abstenciones"

Una mujer con la foto de un antecesor desaparecido en el acto &quot;institucional&quot; de cierre de la fosa de Pico Reja.

Una mujer con la foto de un antecesor desaparecido en el acto "institucional" de cierre de la fosa de Pico Reja. / María José López / Europa Press

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Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

"Vamos a continuar con las tareas de localización de fosa, exhumaciones, identificaciones y entrega a los familiares". La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo ha dejado claras sus líneas de trabajo de cara a esta nueva legislatura que arranca y entre ellas está encontrar y devolver a las familias los restos de quienes continúan en fosas comunes en Andalucía desde la Guerra Civil.

Esta declaración que repitió en múltiples ocasiones la dirigente popular en sede parlamentaria choca de lleno con los ideales de Vox. De hecho, en el acuerdo firmado por ambas organizaciones políticas para la gobernabilidad de Andalucía se incluía, en el apartado de leyes ideológicas, la creación de una nueva ley de concordia con el objetivo de "sustituir la normativa vigente en materia de memoria democrática".

09/09/2026 Comienza la exhumación de la última fosa de Castell de Ferro, en Granada. SOCIEDAD ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADA ELOY ARIZA

Exhumación de la última fosa de Castell de Ferro, en Granada. / ELOY ARIZA / Europa Press

Del Pozo confirmó la existencia de este punto en el texto, pero aclaró a los diputados que participaban en la comisión de su cartera que su función como consejera es "exhumar, identificar y entregar, que es lo que hay que hacer". "Es una cuestión de humanidad y es la gran asignatura pendiente en la que está todo el mundo de acuerdo", insistió para preguntarse "quien le va a negar a una familia enterrar dignamente a su abuelo".

El PP defiende la futura ley de concordia

Desde el punto de vista de la consejera de Cultura, si la norma, que deben registrar las formaciones de derechas antes de que termine el 2026 según el pacto entre ambos, puede aprobarse "con mayor apoyo, bienvenido sea", De hecho, Del Pozo confirmó que la ley de memoria democrática de Andalucía no le gusta, porque "salió en este Parlamento con todas las abstenciones", aun así defendió que están cumpliéndola.

Patricia del Pozo, durante la ocmiusión de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte.

Patricia del Pozo, durante la ocmiusión de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte. / Parlamento de Andalucía.

La normativa se aprobó en 2018, pero durante los primeros años estuvo marcada por el pacto de investidura. Así, estuvo parada hasta que en el último Consejo de Gobierno del año 2025 se aprobó el expediente. Sin embargo, el compromiso del gobierno popular fue destinar en total 1.478.000 euros al año a trabajos de memoria histórica frente a los 2,6 millones que fijaba como objetivo el anterior documento.

Los compromisos publicados en el BOJA suponen dos cambios con respecto a lo aprobado en 2018. Por un lado, una reducción de los compromisos presupuestarios planteando destinar casi la mitad de dinero de los objetivos que se fijaron en 2018 (que no se cumplieron). Además, hicieron una apuesta por la cooperación administrativa con los ayuntamientos, diputaciones y el Gobierno central para cofinanciar las principales iniciativas.

Dificultades de identificación

"Aquí no se pregunta ni qué víctima es ni de que bando, no hay bandos, hay personas sepultadas", aseguró la dirigente popular, que insistió en que "si sale una ley de concordia, que sea una ley con mayor consenso en este Parlamento, tendrá como principal objetivo este punto". De hecho, la consejera de Cultura recordó que en los últimos años de gobierno del PP se han realizado "más de 5.000 exhumaciones".

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La consejera puntualizó que el tiempo se acaba. "Es la gran deuda pendiente, porque cada vez las muestras genéticas están costando más trabajo porque las muestras genéticas son de familiares más lejanos y cada vez los restos están en un peor estado". Así, lamentó que "cuesta mucho trabajo encontrar los positivos y hay mucha gente que quiere enterrar a sus seres queridos y debe seguir siendo la gran prioridad".

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