La Guardia Civil de Cádiz rescata a tres personas que hacían pesca submarina

Los agentes de la Guardia Civil han tenido que rescatar este sábado a tres personas que realizaban pesca submarina frente a la playa de Santa María del Mar de Cádiz. Los tres rescatados, varones españoles de 20, 22 y 26 años, han sido encontrados en buen estado de salud pese a los hechos.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió las primeras llamadas de auxilio a las 10:30 de la mañana gracias a que uno de los afectados llevaba teléfono móvil y pudo informar de otros dos compañeros se encontraban en la misma situación. Una vez allí, los agentes del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Cádiz tuvieron que buscar a los tripulantes cuya ubicación exacta desconocían.

Los jóvenes fueron encontrados posteriormente frente a la playa de Santa María del Mar de la capital gaditana. El primero fue localizado a las 11:00 en el agua, cuando se solicitó el apoyo de Salvamento Marítimo para rescatar a los otros dos tripulantes.

La embarcación se ha hundido

La labor coordinada de los agentes permitió encontrar a los otros dos hombres apenas 10 minutos después, a las 11:10, cuando fueron embarcados en la patrullera de la Benemérita.

La embarcación en la sque se desplazaban, de unos cuatro metros después eslora y equipada con un motor fueraborda de 20CV, ha terminado hundiéndose. Los jóvenes, por su parte han sido trasladados hasta la Base Naval de Puntales, donde han podido comprobar si buen estado de salud.