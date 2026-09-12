Piden penas de prisión para dos hermanos por ocultar a su madre a sus hermanos para que no la incapacitaran y quedarse con su dinero en Sevilla

La Fiscalía de Sevilla pide cuatro años de prisión por un delito de apropiación indebida abusando de vulnerabilidad de la víctima para dos hermanos que se apropiaron de los bienes de su madre, para la que sus hermanos habían solicitado la incapacitación. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto juzgar estos hechos durante los días 21, 22 y 23 de este mes.

Los hechos relatados por el escrito de acusación del Ministerio Público recogen que la mujer quedó viuda de su marido en el año 2000, recibiendo unos bienes y derechos por valor de 2.556.149 euros. La situación de la mujer en los años siguientes le llevó a un deterioro cognitivo moderado-grave, con detrimento de la capacidad para evaluar una situación y para actuar de forma adecuada, según la Fiscalía. Es decir, "no poseía capacidad suficiente para atender las facetas que conformaban su autogobierno y las que afectaban a la administración de su patrimonio". Fruto de este matrimonio nacieron siete hijos.

En junio del año 2018, las hijas procedieron a incapacitar a su madre en un procedimiemiento que aún hoy continúa abierto. "Los acusados conocedores de que sus hermanos pretendían incapacitar a su madre, se personaron allí y, sin dar ningún tipo de explicación a sus familiares, se la llevaron consigo a un paradero desconocido. Desde entonces, ambos acusados, puestos de común acuerdo, impidieron a sus hermanos relacionarse con su madre a fin de aislarla y poder hacer efectivo su plan de apoderarse de su patrimonio".

El escrito de acusación de la Fiscalía expone que uno de los hijos pudo ver a su madre asomada en una terraza. Sin embargo, no se sabe "si bien sus hermanos o alguien siguiendo sus indicaciones, al percatarse de su presencia, la agarró por el brazo para impedir que se comunicase con ella".

"Pudo hablar con su madre mínimamente a través de la puerta de tal inmueble", refiere la Fiscalía, tanto en esa ocasión como otra. Su madre siempre estaba apostado por sus hermanos. "En ninguna de las dos ocasiones logró que los acusados le abriesen la puerta", insiste la acusación.

"Los acusados, conocedores de la situación en la que su madre se encontraba, procedieron a gestionar su patrimonio en su propio beneficio, detrayendo del mismo propiedades y capital del que se fueron apoderando sin contar en ningún momento con su autorización (dado que no se encontraba psíquicamente capacitada para otorgarlo) y sin ponerlo en el debido conocimiento de sus hermanos", recoge el escrito de acusación. De esta manera, se refiere la venta de un inmueble en 2018 por 726.000 €. "Los acusados se transfirieron a cuentas bancarias que gestionaban la suma total de 368.000 € y el 05.02.19 se cargaron otros 29.016 € de obligaciones del acusado", apunta.

Más tarde, ya en 2019, se recoge otra extracción de 69.923,95 € y otra de 249.996 €, dejándola sin saldo alguno. La mujer "donó notarialmente a los acusados el único bien que le quedaba libre de cargas: apartamento y trastero", recoge la acusación. El valor del mismo oscilaba entre los 850.000 y el millón de euros. También les donó en estas fechas, la vivienda donde la mujer vino residiendo, con un valor de tasación hipotecaria 853.375 €.

Los familiares denunciaron lo ocurrido en junio de 2019 y en febrero de 2020 fueron detenidos. La madre volvió con otro de sus hijos donde había residido habitualmente. Sin embargo, en mayo los acusados "se personaron en el mencionado domicilio y, nuevamente, sin dar explicación alguna a sus familiares, se la llevaron otra vez consigo". La mujer finalmente acabó volviendo con sus hijos no acusados y normalizando la situación en mayo de 2020. "Ya por aquel entonces, contaba únicamente con el importe de su pensión de viudedad para su sustento y carecía incluso de un inmueble que fuese de su propiedad donde vivir".

La Fiscalía cree que los hechos "son constitutivos de un delito de apropiación indebida abusando de vulnerabilidad de la víctima, siendo el valor de la defraudación superior a los 50.000 €, de los artículos 253 y 250.1.5º (en relación al artículo 268.1) del Código Penal. Además, concurre la circunstancia mixta de parentesco, por lo que se pide una pena de 4 años de prisión y una multa de 3.960 euros.