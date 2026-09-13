Alojamiento asequible: el Gobierno de España da 10 millones de euros para fomentar los alquileres para universitarios en Sevilla y Jaén

El Ministerio de Vivienda a destinará más de 10 millones de euros al impulso de nuevos alojamientos universitarios asequibles en Andalucía. La inversión se dirigirá a proyectos de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y de la Universidad de Jaén (UJA), dentro de una primera fase de actuaciones con la que el departamento pretende aumentar la oferta residencial para la comunidad universitaria, facilitar la movilidad académica y contribuir a reducir la presión sobre el mercado del alquiler en las ciudades universitarias.

La distribución prevista contempla una inversión de 6.504.300 euros para la Universidad Pablo de Olavide y de 3.564.000 euros para la Universidad de Jaén. Ambas actuaciones forman parte de un programa que prevé la creación de alojamientos universitarios asequibles en diferentes comunidades autónomas mediante ayudas directas a las entidades seleccionadas.

El Ministerio ha activado ya el trámite de audiencia pública del Real Decreto que regulará la concesión de estas subvenciones. Con este paso culmina el trabajo previo desarrollado con las instituciones participantes antes de la aprobación definitiva de las ayudas.

La mayor parte de los proyectos se levantarán sobre suelo público

Las actuaciones previstas se desarrollarán, en buena medida, sobre suelos públicos o universitarios ya disponibles y urbanísticamente consolidados. Según el Ministerio, esta circunstancia permitirá facilitar la ejecución de los proyectos y reducir los plazos necesarios para su puesta en marcha.

Las futuras promociones deberán mantener su finalidad pública y ofrecer precios asequibles, unas condiciones que serán fijadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en las correspondientes resoluciones o convenios. En esos documentos también se concretarán las actuaciones previstas y los plazos de ejecución de cada proyecto.

El precio máximo de estos alojamientos incluirá diferentes servicios, entre ellos el suministro de electricidad, agua y la conexión wifi, además de otros que se determinen en cada actuación. El objetivo es garantizar una oferta residencial con condiciones económicas ajustadas para estudiantes, personal docente e investigador.

Una medida vinculada al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

Ese acuerdo tiene como finalidad promover nuevos alojamientos universitarios en régimen de alquiler asequible, una medida que se integra en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Entre los objetivos de ese plan figuran fomentar la emancipación juvenil y aumentar la oferta de alojamientos asequibles mediante la movilización de suelo público o institucional en colaboración público-privada.

Según el Ministerio, esta estrategia busca avanzar de forma simultánea en distintos ámbitos. Además de facilitar el acceso a la vivienda para la comunidad universitaria, persigue favorecer la igualdad de oportunidades en la educación superior, impulsar la movilidad de estudiantes y personal investigador y contribuir a disminuir la presión sobre los mercados residenciales tensionados.

Con esta primera fase de actuaciones, el Ministerio inicia el procedimiento para desarrollar nuevos alojamientos universitarios en distintas comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, las inversiones previstas para la UPO y la UJA concentran más de 10 millones de euros, destinados a incrementar la oferta de alojamiento asequible para la comunidad universitaria manteniendo el carácter público de las promociones y unas condiciones de precio que serán fijadas por el propio departamento ministerial.