Cinco pacientes con piel de mariposa recibirán en el Virgen del Rocío el tratamiento exclusivo que promovió el pequeño Leo: se invertirán 1,8 millones de euros

El caso de Leo García, el pequeño que llevó la enfermedad de piel de mariposa a todas las esferas de la agenda mediática, ha servido para transformar el devenir en Andalucía de esta patología incurable. Su visibilidad llegó hasta el Parlamento Europeo, acumuló millones de reproducciones en redes sociales y medios de comunicación. Su caso tuvo un impacto real. El pasado mes de marzo el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se comprometió a conseguir la terapia génica que Leo necesitaba y que Europa acababa de aprobar. Ahora, otros cuatro pacientes del Hospital Virgen del Rocío podrán acceder a este medicamento porque la Junta de Andalucía está tramitando por vía de urgencia su compra por un valor de 1,8 millones de euros.

La realidad es que este medicamento extranjero y exclusivo, que recibe el nombre de Vyjuvek, todavía no está incorporado de forma definitiva en el sistema nacional sanitario. Como consecuencia, para obtener "la única alternativa terapéutica dirigida a la causa molecular de la enfermedad", los pacientes dependen de vías excepcionales. En el caso de la comunidad andaluza, tras la viralidad del testimonio del pequeño Leo, el presidente del Ejecutivo autonómico asumió como compromiso personal la adquisición de este medicamento para permitir el tratamiento del sevillano de 12 años.

En los próximos días, el Hospital Virgen del Rocío recibirá en un "plazo inmediato" la terapia para otros cuatro pacientes. El propio Leo, el primero en recibir el tratamiento hace unos meses, definió la apuesta por la financiación autonómica para tratar esta enfermedad como "un gran avance" para él y para todos los que, como él, podrán acceder al medicamento.

Según la orden de tramitación de la Junta de Andalucía, estas personas requieren de un total de 52 viales para tres meses de tratamiento, teniendo en cuenta que todavía no lo han iniciado. El presupuesto es de gran envergadura: el Servicio Andaluz de Salud asumirá un importe total de 1.825.950,00 euros para que los pacientes puedan acceder a él. No será el único hospital que reciba el tratamiento, el Hospital Puerta del Mar (Cádiz) y el Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva) también han solicitado la tramitación por vía urgente de este medicamento. El hospital gaditano invertirá 296.100 euros mientras que el de Huelva, que ha solicitado el tratamiento para más pacientes, hará un desembolse de 1.184.400 euros. Otros, como el Hospital Universitario Poniente, en Almería, ya recibieron dosis del tratamiento en el mes de junio para suministrárselo a una paciente. En total, en Andalucía hay 13 casos autorizados por la Agencia Española de Medicamentos.

De úlceras crónicas a ingresos repetidos

La prisa en la tramitación tiene una explicación: esta enfermedad tiene muchos riesgos graves para el enfermo. La piel de mariposa, técnicamente conocida como Epidermólisis Bullosa (EB), es una patología genética rara que provoca una extrema fragilidad de la piel y las mucosas. El estado de los pacientes es crítico porque padecen úlceras crónicas refractarias de años de evolución, tienen infecciones recurrentes graves, requieren ingresos hospitalarios repetidos y sufren un dolor severo con un impacto funcional significativo. Independientemente de todos estos síntomas que imposibilitan una vida normal, también tienen riesgo de tener carcinoma epidermoide cutáneo.

La lucha contra esta enfermedad rara no es ninguna novedad en la comunidad andaluza. Según la documentación oficial, los pacientes ya han sido sometidos a tratamientos previos, tal como se describe en el informe de la Unidad de Dermatología del Virgen del Rocío. Sin embargo, todas las alternativas utilizadas hasta la fecha han fracasado. Los pacientes ya se han sometido a curas locales avanzadas, a apósitos especializados para heridas crónicas. También han recibido analgésicos así como otro tipo de terapias. Ninguna de las alternativas probadas hasta la fecha ha conseguido "una respuesta clínica significativa".

La única alternativa terapéutica a la enfermedad

Como consecuencia, estos cinco pacientes del hospital sevillano dependen de esta terapia exclusiva, no solo por ser la única alternativa terapéutica dirigida al ámbito molecular, sino por su "potencial impacto modificador" del curso de la herida, por su capacidad "preventiva" frente a nuevas infecciones graves y por ser la "opción con potencial reducción de hospitalizaciones y carga asistencial", tal como sostiene el propio expediente de la Consejería de Sanidad.

Una vez aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 1 de septiembre, la tramitación de emergencia otorgará en cuestión de días el tratamiento a los pacientes del Virgen del Rocío, del Juan Ramón Jiménez y del Puerta del Mar. Así, la llegada de Vyjuvek a estos hospitales supone un paso decisivo para unos pacientes que hasta ahora no contaban con una alternativa capaz de actuar sobre el origen de la enfermedad. El camino no termina aquí: mientras las comunidades autónomas buscan fórmulas excepcionales para garantizar el acceso a quienes lo necesitan, las familias mantienen la mirada puesta en la incorporación definitiva de esta terapia al Sistema Nacional de Salud. La historia de Leo ha conseguido poner rostro a una enfermedad rara y convertir una reivindicación individual en una respuesta para más pacientes.