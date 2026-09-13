La Fiscalía pide 16 años y medio de cárcel para un hombre por drogar, violar y grabar a su novia en Sevilla

La Audiencia Provincial de Sevilla juzgará el próximo 21 de septiembre a un hombre acusado de drogar, violar y grabar a su novia cuando estaba inconsciente. La Fiscalía pide para él un total de 16 años y medio de cárcel por la comisión de delitos contra la intimidad y un delito de agresión sexual.

Los hechos recogidos en el escrito de acusación apuntan a varios episodios ocurridos cuando ambos llevaban seis años de relación, dos meses antes de que terminara la misma. Eran convivientes en el domicilio de él.

El 28 de mayo de 2024, a las 6 de la mañana, dos días más tarde, a las 6,26 horas, y el 28 de junio de ese mismo año, a las 6.17 horas, el acusado "grabó con su teléfono móvil" a su novia "mientras dormía desnuda, haciendo grabaciones de sus pechos y genitales sin el consentimiento de la misma", explica la Fiscalía.

El Ministerio Público recoge una acusación anterior y aún más grave. El 17 de abril de ese mismo año, el acusado había grabado con este mismo teléfono a su novia. Ella se encontraba "inconsciente en una cama, mientras él le introducía un dedo en la vagina". "No respondía a ningún estímulo y permanecía en todo momento inmóvil y sin interacturar con el procesado", apunta el escrito de acusación. Insiste en que la escena la "había provocado" el acusado "proporcionándole algún fármaco en la bebida".

Por los tres primeros episodios, se le acusa de un delito contra la intimidad, con la agravante que el artículo de este delito aplica a las parejas, y se pide una condena de tres años y medio de prisión. Por el segundo de los hechos narrados se solicitan 13 años de cárcel, por un delito de agresión sexual.