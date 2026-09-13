Dos personas son evacuadas al Hospital de Jerez tras el incendio de una moto en Arcos de la Frontera

Un incendio de una moto registrado a las 3:30 horas en la calle Camino de las Nieves, en Arcos de la Frontera (Cádiz), ha dejado cuatro personas afectadas por inhalación de humo. El fuego alcanzó el cableado eléctrico de una vivienda y el humo penetró en el interior del inmueble. Hasta el lugar se desplazaron Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y los servicios sanitarios, que asistieron a los afectados. Dos de ellos tuvieron que ser evacuados al Hospital de Jerez.

La emergencia comenzó después de que varias llamadas alertaran del incendio de una motocicleta en la vía pública. Según la información facilitada por los alertantes, las llamas afectaban al cableado eléctrico de una vivienda y el humo estaba entrando en el inmueble.

Tras recibir el aviso, los servicios de emergencia movilizaron de forma inmediata a los distintos operativos para intervenir en el lugar y atender la situación.

Los efectivos desplazados comprobaron que el incendio había generado una importante cantidad de humo en la vivienda afectada, por lo que los servicios sanitarios tuvieron que atender a cuatro personas por inhalación de humo durante la intervención.

Dos de los afectados requirieron traslado hospitalario. Se trata de una mujer de 58 años y un hombre de 59, ambos evacuados al Hospital de Jerez para recibir asistencia médica. Las otras dos personas atendidas fueron dos mujeres de 82 y 87 años, que recibieron asistencia sanitaria en el mismo lugar del suceso sin necesidad de traslado hospitalario.

Intervención de los servicios de emergencia

En la actuación participaron Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, activados tras las llamadas recibidas durante la madrugada. Los bomberos lograron sofocar el incendio una vez llegaron al punto donde se encontraba la motocicleta en llamas. La intervención permitió extinguir el fuego y dar por controlada la incidencia.

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Por el momento, no han trascendido las causas que originaron el incendio de la motocicleta. La información disponible se limita a la actuación desarrollada por los servicios de emergencia y al balance de personas afectadas por la inhalación de humo.