¿No superas volver a la rutina?: el próximo puente está a la vuelta de la esquina en Andalucía
El calendario oficial de festivos en Andalucía marca varios días de descanso entre octubre y diciembre, destacando un macro puente en el último mes del año que unirá cuatro jornadas
Vuelta al trabajo, vuelta al cole, los atascos y las prisas para llegar a todo. La rutina arrasa con el mes de septiembre pese a que el termómetro no termina de dar un respiro en Andalucía. Aunque eran muchos los que deseaban volver a saber el día en el que viven y recuperar la vida organizada que conllevan el trabajo y las clases, son multitud los que miran ya al calendario buscando el próximo fin de semana largo.
Este final de año llega cargados de festivos nacionales que permitirán a mayores y pequeños poder desconectar más días de lo habitual. En pleno shock por la vuelta al estrés que conlleva la jornada laboral y la vuelta de los niños al colegio y a los estudios, los puentes se miran ya con deseo. Así, los que puedan permitírselo podrán hacer alguna escapada en este primer trimestre de clases y vuelta a la normalidad.
El primer fin de semana largo está a la vuelta de la esquina. Será el 12 de octubre, Día de la Hispanidad o del Pilar, que este año cae en lunes el primer día que los andaluces puedan disfrutar de un descanso semanal un poco más largo. Esta será una de las primeras oportunidades del curso para disfrutar de tres días consecutivos de descanso.
Más festivos en el primer trimestre
Las alegrías no quedan ahí. Menos de un mes después se celebra el Día de Todos los Santos, el 1 de octubre. Si bien este año cae en domingo y en muchas comunidades autónomas pierden la festividad, en Andalucía el día no laborable se trasladará también al lunes, permitiendo que la ciudadanía pueda desconectar y celebrar Halloween con más tranquilidad antes de la vuelta del frío y antes de comenzar el mes de noviembre.
La traca final llega, como cada año, con el macro puente del mes de diciembre. Además, este año no hay día entre medio para tener que solicitar vacaciones o asuntos propios. El 6 de diciembre, Día de la Constitución, cae, como el 1 de noviembre, en domingo y se pasará al lunes. De esta forma, se une al festivo del martes día 8 con motivo de la Inmaculada Concepción, dando como resultado un fin de semana de cuatro días.
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