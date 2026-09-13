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Trasladan al hospital a un joven tras resultar herido al saltar de 'El Tapón' de Matalascañas

Los equipos sanitarios y efectivos de la Guardia Civil trasladaron al herido al Hospital Juan Ramón Jiménez después de que este cayera al mar desde la emblemática roca

Vista de la playa de la Torre de la Higuera en Matalascañas.

Vista de la playa de la Torre de la Higuera en Matalascañas. / Rocío Ruz / Europa Press

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El Correo

El Correo

Un joven de 21 años ha sido trasladado este domingo 13 de septiembre al Hospital Juan Ramón Jiménez, después de precipitarse desde la Torre de la Higuera, conocida popularmente como El Tapón, en Matalascañas, dentro del término municipal de Almonte El suceso se produjo sobre las 11:00 de la mañana, cuando varias llamadas alertaron de lo ocurrido al servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Tras el impacto, el joven tuvo que ser rescatado del agua y recibió asistencia sanitaria antes de ser evacuado al centro hospitalario. El incidente se registró en uno de los enclaves más conocidos del litoral onubense. Según la información facilitada por el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, varias personas avisaron de que un hombre se había precipitado desde la roca de la Torre de la Higuera.

El joven, de 21 años, se lanzó desde este punto y cayó al agua. Como consecuencia del fuerte impacto, fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia. La información disponible indica que la baja marea obligó a realizar el rescate del joven antes de que pudiera recibir atención sanitaria. Una vez fuera del agua, los profesionales sanitarios lo asistieron en el lugar.

Cómo se desarrolló el operativo de emergencia

Tras las primeras llamadas, el centro coordinador movilizó a distintos efectivos para intervenir en el lugar del suceso. Posteriormente, el herido fue evacuado al Hospital Juan Ramón Jiménez, donde quedó ingresado para recibir asistencia médica.

Hasta la zona se desplazaron servicios sanitarios, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Ambiente, que participaron en el operativo de atención y rescate. Los equipos actuaron en el entorno de la Torre de la Higuera, donde se produjo el incidente, para asistir al joven y coordinar su posterior traslado al hospital.

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Por el momento, la información facilitada sobre el suceso se limita a que el herido sufrió un fuerte impacto tras precipitarse desde la roca y que fue evacuado al centro hospitalario. No han trascendido más datos sobre su estado ni sobre las circunstancias adicionales del incidente.

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