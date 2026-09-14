El sol seguirá apretando en otoño en Andalucía: Aemet advierte de que será más caluroso de lo normal

El termómetro se ha mantenido bien alto este septiembre. Tras un verano especialmente tórrido -el segundo más caluroso en Andalucía desde que hay registros-, la vuelta de las vacaciones sigue entre sudores y mangas cortas. Y no parece que la tendencia vaya a cambiar: este otoño hay "una alta probabilidad" de que sea más cálido de lo normal en esta comunidad autónoma, según las predicciones facilitadas este lunes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

"Los meses de septiembre, octubre y noviembre tienen una probabilidad del 60% de que sean más calurosos de lo normal en Andalucía. Hablamos, por tanto, de una posibilidad alta", ha señalado Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la Aemet, en la rueda de prensa celebrada este lunes en la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. "Y en el extremo oriental de la región, esa probabilidad sube incluso hasta el 70%".

El pronóstico de la Aemet coincide con el que arroja el programa Copernicus, según Del Pino, que predice también una probabilidad de entre el 60 y el 70% de un otoño cálido en el sur de España. "De hecho, la estimación en Andalucía es que las temperaturas estén entre 0,5 y 1 °C por encima de la media", ha apuntado el responsable de la agencia meteorológica estatal.

Así, lo que nos espera este otoño tiene un buen ejemplo a corto plazo: "A 10 días vista, se va a ver un descenso en Sevilla para el miércoles y jueves hasta los 33 °C, pero esa es una temperatura que sigue estando por encima de la media. Después volverá a subir, aunque no llegaremos a los 40 °C", ha afirmado Juan de Dios del Pino. "No se observa que nos situemos por debajo en la provincia sevillana al menos hasta el 24 de septiembre. Incluso las mínimas siguen estando altas".

El segundo verano más caluroso

"Este pasado verano ha sido el segundo más caluroso en Andalucía desde que hay registros, con una temperatura media de 26,6 °C", ha destacado asimismo este portavoz de la Aemet. Junio fue el más asfixiante: "Ahí se batieron récords, alcanzando la media más alta desde 1961, con 25,5 °C". Por su parte, en julio se llegó a los 27,9 °C mientras que "los 10 días de poniente" que hubo en agosto lo situaron como el 17º más caluroso dentro de la tabla estadística de este mes.

"En los últimos tiempos se está acelerando todo lo que tiene que ver con las altas temperaturas: noches tropicales, días de calor, jornadas con más de 40 grados… Todo se está acelerando", ha advertido el propio Del Pino. "En Andalucía, desde 2020 todos los veranos han sido más cálidos que la media", ha insistido. Un sol que, si se cumplen las predicciones, también nos apretará más de la cuenta el próximo otoño.