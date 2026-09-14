Compraban jamones y quesos a nombres de empresas de terceros y no los pagaban: la Audiencia de Sevilla los ha condenado a penas de cárcel

La Audiencia Provincial de Sevilla juzgó el pasado miércoles un curioso caso que se ha saldado con cuatro condenados por estafa. Los implicados aceptaron penas de año y medio, un año y, dos de ellos, seis meses de cárcel por unos hechos ocurridos en 2019, cuando urdieron distintos planes para comprar quesos y jamones a nombres de otras empresas con la intención de no pagar las facturas y quedarse con el material.

El relato de hechos recoge que, en octubre de 2019, un matrimonio y otras dos personas, "haciéndose pasar por empresarios que se dedicaban al comercio de quesos y chacinas, se reunieron con la víctima, que regentaba una empresa de jamones y embutidos. Este les hizo un pedido de quesos creyendo que eran los dueños de una empresa de quesos con cuyo representante se había reunido anteriormente".

Días más tarde, los acusados acudieron al establecimiento de este mismo empresario y le encargaron 21 paletillas de jamón. El valor total era de 1.700 euros. Sin embargo, solo abonaron 500 euros.

Entre octubre y noviembre de 2019, los acusados "urdieron planes similares con la común intención de seguir obteniendo un beneficio patrimonial ilícito". En esta ocasión, con los datos de la mencionada empresa de jamones acudieron a otra firma para hacer un pedido de 90 paletas de cebo y varias de chacina. El importe total de lo comprado era de 6.970 euros.

Los acusados nunca pagaron ese pedido, por lo que la empresa reclamó a la víctima de este caso el pago. Este, a pesar de no haber participado en el plan, pagó lo que se adeudaba.

No fue la última ocasión en la que los acusados trataron de comprar a nombre de otros a esta segunda empresa. Sin embargo, nunca se entregó este pedido ante las sospechas del empresario.