Juanma Moreno asegura que el Mundial de Fútbol en Sevilla “no corre peligro”, pero avisa: “No puede recaer todo el peso en la Junta”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado el papel de los grandes acontecimientos deportivos como herramienta para proyectar la imagen de la comunidad y ha destacado la apuesta del Gobierno andaluz por citas como el Torneo de Tenis de Sevilla, las etapas de La Vuelta Ciclista a España 2026 o el Mundial 2030 que se disputará en La Cartuja.

“El deporte andaluz, en definitiva, y este tipo de acontecimientos nosotros desde la Junta de Andalucía tratamos de apoyarlos en todo lo que podemos”, ha señalado Moreno, que ha defendido que estos eventos sirven tanto para promocionar Andalucía como para impulsar a los jóvenes deportistas de la comunidad.

“Queremos que Andalucía suene por el deporte, queremos más deportistas andaluces, la élite”, ha añadido el presidente andaluz, que ha destacado que, aunque el fútbol continúa siendo la disciplina con mayor seguimiento, deportes como el tenis y el ciclismo “cada vez tienen más adeptos”.

Moreno garantiza que Sevilla acogerá el Mundial

Por otro lado, Juanma Moreno ha asegurado que la celebración del Mundial de fútbol en Sevilla “no corre peligro” y ha defendido el esfuerzo realizado por la Junta para que la capital andaluza sea una de las sedes del campeonato.

El presidente autonómico ha recordado que el Gobierno andaluz realizó “un enorme esfuerzo” para recuperar un estadio que, según ha explicado, se encontraba “abandonado” y “desvalijado”, con una inversión destinada a su rehabilitación y ampliación de capacidad.

Ahora, ha señalado, será necesario acometer nuevas reformas de cara al Mundial, una tarea que la Junta está dispuesta a asumir, aunque ha reclamado la implicación del resto de administraciones.

“No puede recaer todo el peso, como siempre, en la Junta de Andalucía”, ha advertido Moreno, que ha pedido la colaboración de los ayuntamientos, “especialmente el Ayuntamiento de Sevilla”, y del Gobierno de España al considerar que se trata de “un Mundial, un acontecimiento nacional”.

El presidente andaluz ha lamentado que hasta ahora no se haya percibido “el calor, el cariño y el apoyo financiero” suficiente por parte de otras administraciones, aunque ha insistido en que la Junta seguirá trabajando para garantizar que Sevilla y Andalucía aprovechen esta oportunidad.

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“Nosotros no podemos perder esta oportunidad, ni Sevilla ni Andalucía puede perder esta oportunidad”, ha concluido.