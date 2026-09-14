Tres viviendas quedan sepultadas por un desprendimiento tras romperse una tubería en Matalascañas

La rotura de una tubería de abastecimiento en Matalascañas provocó este domingo el derrumbe de un talud que terminó sepultando de arena tres viviendas. El incidente obligó además al realojo de una de las familias afectadas en un hotel cercano, mientras Aqualia, empresa concesionaria del servicio municipal de agua, mantiene las labores de retirada de arena, reparación de la avería y restablecimiento del suministro a los vecinos afectados.

Según ha informado Aqualia, la incidencia se produjo cuando una tubería de abastecimiento de 200 milímetros de diámetro se rompió de forma fortuita en el sector Flamenco, frente al Sector Dehesa de las Marismillas 51 de Matalascañas.

La empresa explica que, al no existir un muro de contención en la zona, la salida de agua con gran presión provocó el desprendimiento de un talud de tierra. Ese deslizamiento acabó cayendo sobre las viviendas situadas en la parte inferior, identificadas como los números 46, 47 y 47B del sector Flamenco. Sobre este aspecto, la empresa reconoce que el prinicpal problema ha sido dónde se ha efectuado la rotura, ya que este tipo de incidencias no son extraordinaria, pero la dificultad recae en la zona donde se ha producido.

La acumulación de arena no solo afectó a las viviendas. También invadió la carretera y llegó a sepultar varios vehículos estacionados en la calle, lo que obligó a intervenir con maquinaria pesada para retirar el material acumulado.

Las labores continúan dentro de las viviendas afectadas

Aqualia señala que acudió al lugar de forma inmediata junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad y procedió al corte del suministro de agua en la zona para controlar la incidencia.

Durante la jornada del domingo, los trabajos se centraron en retirar la arena acumulada mediante una retroexcavadora. Ya en la mañana de este lunes, las actuaciones continuaron en el interior de las viviendas, donde fue necesario utilizar maquinaria de menores dimensiones para poder acceder a patios y espacios de difícil acceso. Desde compañía reiteran que son trabajos muy delicados, ya que la arena ha entrado en el interior de las casas y buena parte tendrá que retirarse de manera manual.

De las tres viviendas afectadas, solo una constituye la residencia habitual de sus propietarios. Esa familia ha sido realojada por la empresa gestora del servicio de agua en un hotel cercano mientras se desarrollan las actuaciones necesarias.

Cómo afecta la avería al suministro de agua

La rotura de la conducción también provocó la interrupción del suministro de agua en varias viviendas de la zona, incluidas algunas que no resultaron afectadas directamente por el desprendimiento de tierra. La empresa ha trabajado en una solución técnica provisional con el objetivo de restablecer el abastecimiento a todos los vecinos afectados por la incidencia.

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Además de las tareas de reparación y limpieza, Aqualia ya ha iniciado con su compañía aseguradora la tramitación de la peritación de los daños ocasionados en las viviendas afectadas por el desprendimiento.