Detenido el autor de 12 robos con fuerza en bares de Punta Umbría y El Portil: estaba escondido en una embarcación varada en la orilla

El presunto autor de 12 robos con fuerza en bares y otros establecimientos de hostelería a lo largo de este verano en la provincia de Huelva ha sido detenido. El Instituo Armado que este varón también habría tratado de entrar en otros tres establecimientos de la localidad de Punta Umbría.

Los robos fueron perpetrados en locales de la mencionada ciudad y de El Portil. Hubo que establecer un dispositivo para esclarecer todos los hechos, ya que habían generado gran alarma en el sector.

El hombre fue detenido en el Paseo de la Ría de Punta Umbría. Lo curioso es que se encontraba dentro de una embarcación varada en la orilla donde se encontraba escondido "con el fin de eludir la acción policial".

Por el momento, la operación continúa abierta. El Instituto Armado cree que, en al menos dos de estos robos, este hombre habría contado con la ayuda de otras dos personas más. En este sentido, no se descartan nuevas detenciones.