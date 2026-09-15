Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comisaría MacarenaObras tranvibús DuquePrograma árabe AndalucíaCrónica Villareal-BetisNotas del BetisAlineación probable SevillaConciertos BachilleratoJuicio Ana BuzaCalendario laboral AndalucíaRuta senderista SevillaTranvía AljarafeMundial fútbol SevillaMercadillo LebrijaAtropello mortal GuillenaUG21 ingenieríaAyudas familias numerosas
instagramlinkedin

Detenido el autor de 12 robos con fuerza en bares de Punta Umbría y El Portil: estaba escondido en una embarcación varada en la orilla

La Guardia Civil cree que, en el menos dos de los asaltos, pudo haber otras dos personas más implicadas

El detenido por la Guardia Civil.

El detenido por la Guardia Civil. / Instituto Armado

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Domingo Díaz

Domingo Díaz

El presunto autor de 12 robos con fuerza en bares y otros establecimientos de hostelería a lo largo de este verano en la provincia de Huelva ha sido detenido. El Instituo Armado que este varón también habría tratado de entrar en otros tres establecimientos de la localidad de Punta Umbría.

Los robos fueron perpetrados en locales de la mencionada ciudad y de El Portil. Hubo que establecer un dispositivo para esclarecer todos los hechos, ya que habían generado gran alarma en el sector.

El hombre fue detenido en el Paseo de la Ría de Punta Umbría. Lo curioso es que se encontraba dentro de una embarcación varada en la orilla donde se encontraba escondido "con el fin de eludir la acción policial".

Noticias relacionadas y más

Por el momento, la operación continúa abierta. El Instituto Armado cree que, en al menos dos de estos robos, este hombre habría contado con la ayuda de otras dos personas más. En este sentido, no se descartan nuevas detenciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juanma Moreno suprimirá en 2027 el programa educativo de lengua árabe y cultura marroquí de Andalucía: este curso tiene 1.800 alumnos
  2. Carmen Castillo, consejera andaluza de Educación: 'Con este sistema se pierde el esfuerzo, lo importante para pasar de curso no es saber, se pasa da igual lo que hagas
  3. El mensaje de Pedro Sánchez a sus alcaldes ante la alarma en el PSOE por 'el efecto Ceuta'
  4. Asesinada en México una estudiante de la Universidad de Granada que estaba de intercambio
  5. Los directores andaluces ante el batacazo del Informe PISA: 'La bajada de la ratio es la mejor receta que hay para combatir estos malos resultados
  6. Compraban jamones y quesos a nombres de empresas de terceros y no los pagaban: la Audiencia de Sevilla los ha condenado a penas de cárcel
  7. La Junta de Andalucía cubre 3.446 plazas vacantes de docentes a las puertas de la vuelta a las aulas de Secundaria
  8. Juanma Moreno asegura que el Mundial de Fútbol en Sevilla “no corre peligro”, pero avisa: “No puede recaer todo el peso en la Junta”

Detenido el autor de 12 robos con fuerza en bares de Punta Umbría y El Portil: estaba escondido en una embarcación varada en la orilla

Detenido el autor de 12 robos con fuerza en bares de Punta Umbría y El Portil: estaba escondido en una embarcación varada en la orilla

Retrasos en los trenes alta velocidad entre Madrid y Andalucía por una incidencia en la señalización

Retrasos en los trenes alta velocidad entre Madrid y Andalucía por una incidencia en la señalización

Un fallecido y cuatro heridos por quemaduras tras un incendio en un asentamiento de Lucena del Puerto (Huelva)

Un fallecido y cuatro heridos por quemaduras tras un incendio en un asentamiento de Lucena del Puerto (Huelva)

Las ayudas a las familias numerosas se amplían en Andalucía: 25 millones en avales para que compren viviendas

Las ayudas a las familias numerosas se amplían en Andalucía: 25 millones en avales para que compren viviendas

El polémico caso de la muerte de Ana Buza llega a la Audiencia de Sevilla: el jurado popular decidirá si fue suicidio, homicidio imprudente o asesinato

El polémico caso de la muerte de Ana Buza llega a la Audiencia de Sevilla: el jurado popular decidirá si fue suicidio, homicidio imprudente o asesinato

La Junta de Andalucía solo aumentará los conciertos de Bachillerato en "casos puntuales": "Lo estudiaremos en zonas en expansión donde no hay plazas públicas"

La Junta de Andalucía solo aumentará los conciertos de Bachillerato en "casos puntuales": "Lo estudiaremos en zonas en expansión donde no hay plazas públicas"

Juanma Moreno asegura que el Mundial de Fútbol en Sevilla “no corre peligro”, pero avisa: “No puede recaer todo el peso en la Junta”

Juanma Moreno asegura que el Mundial de Fútbol en Sevilla “no corre peligro”, pero avisa: “No puede recaer todo el peso en la Junta”

Asesinada en México una estudiante de la Universidad de Granada que estaba de intercambio

Asesinada en México una estudiante de la Universidad de Granada que estaba de intercambio
Tracking Pixel Contents