Extinguido un incendio forestal en Cartaya mientras siguen activos otros dos fuegos en Huelva

El Plan Infoca ha dado por extinguido este martes por la noche el incendio forestal declarado en la zona de Garranchal, en Cartaya (Huelva), uno de los tres fuegos registrados durante la jornada en la provincia onubense.

El incendio quedó controlado a las 17.25 horas y finalmente fue declarado extinguido a las 20.48 horas, después del trabajo realizado por un dispositivo compuesto por dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente, un vehículo autobomba y un helicóptero semipesado.

Mientras tanto, permanecen activos otros dos incendios forestales en la provincia de Huelva. El primero de ellos se declaró en Alosno, en el paraje de Alcolea, alrededor de las 14.28 horas, y continúa siendo objeto de actuación por parte del operativo del Infoca.

En esta zona trabajan actualmente cinco grupos de bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (Brica), dos técnicos de operaciones, cuatro vehículos autobomba, un avión de carga en tierra, dos helicópteros ligeros y semipesados, un helicóptero pesado y un bulldócer. Los medios aéreos se retiraron al anochecer por la falta de luz.

El mayor despliegue se encuentra en el incendio declarado en Santa Bárbara de Casa, concretamente en el paraje Carril del Catalán, el último fuego iniciado este martes en la provincia. En este operativo también participan efectivos procedentes de Portugal.

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La provincia de Huelva mantiene así activo un dispositivo especial para tratar de controlar los incendios forestales registrados durante esta jornada.