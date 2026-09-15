Un fallecido y cuatro heridos por quemaduras tras un incendio en un asentamiento de Lucena del Puerto (Huelva)

Una persona ha fallecido esta madrugada en el incendio de un asentamiento de infraviviendas de Lucena del Puerto, en Huelva. El fuego se ha declarado en el asentamiento conocido como La Sevillana sobre las 4:22 horas, cuando el centro de coordinación ha recibido los primeros avisos por el siniestro. En el dispositivo han participado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, Guardia Civil y Policía Local, mientras que el 061 ha atendido a otras cuatro personas con quemaduras menores.

El incendio se declara de madrugada en el asentamiento La Sevillana

El incendio se ha iniciado durante la madrugada en un asentamiento de infraviviendas de Lucena del Puerto. El centro de coordinación ha recibido los avisos sobre las 4:22 horas por el fuego declarado en la zona conocida como La Sevillana.

Tras recibir la comunicación del siniestro, el 112 ha activado la intervención de los servicios de emergencia que han acudido al lugar. Entre los efectivos movilizados se encuentran el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, agentes de la Guardia Civil y Policía Local.

Además, el centro de coordinación ha alertado a Cruz Roja y a la compañía Endesa para su intervención en el dispositivo desplegado por el incendio. Según fuentes del instituto armado, una persona ha fallecido en el suceso después de que su cuerpo haya sido hallado calcinado en el lugar del incendio.

El 061 atiende a cuatro personas con quemaduras menores

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha atendido en el lugar a otras cuatro personas afectadas por lesiones por quemaduras menores.

Ninguna de las personas atendidas ha requerido evacuación hospitalaria tras la valoración realizada por los servicios sanitarios desplazados al asentamiento.

La intervención sanitaria se ha desarrollado junto al trabajo de los equipos de emergencia que han acudido al incendio declarado durante la madrugada en Lucena del Puerto.

El dispositivo activado tras el incendio ha contado con la participación de distintos servicios operativos. El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, ha coordinado los avisos y la activación de recursos.